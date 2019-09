The Boys arruola altre due star di Timeless, Goran Visnjic e Claudia Doumit

News Serie TV

Nella seconda stagione rivedremo inoltre Malcolm Barrett.

Qualcuno dietro le quinte di The Boys sente la nostalgia di Timeless, e come dargli torto. La serie anti-supereroistica di Amazon Prime Video ha ingaggiato Goran Visnjic e Claudia Doumit, entrambi coinvolti nel drama sci-fi di NBC, per un ruolo ricorrente nella seconda stagione. E se questo vi sembra entusiasmante, aspettate di leggere il resto.

Dopo essere stati i viaggiatori del tempo Garcia Flynn e Jiya Marri, questa volta Visnjic e Doumit vestiranno i panni di Alistair Adana, il leader carismatico e ombroso di un culto misterioso, e Victoria Neuman, un giovane e prodigioso membro del Congresso. Non è tutto. Secondo Deadline, nella seconda stagione rivedremo l'altra star di Timeless Malcolm Barrett. L'attore ha accettato di riprendere il ruolo di Seth Reed, un dipendente della Vought con un serio problema alle parti intime dopo un'avventura con una "glaciale" supereroina.

Il perché di un tale amore verso la conclusa serie di NBC è presto spiegato: The Boys è una creazione di Eric Kripke, con Shawn Ryan anche l'ideatore di Timeless. Con quest'ultima l'adattamento di Amazon ha condiviso anche Shantel VanSanten, che negli episodi precedenti abbiamo visto nei panni di Becca, la moglie di Billy. Personaggio che, con ogni probabilità, tornerà anch'esso nella prossima stagione.