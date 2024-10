The Boys 5: Mason Dye sarà il Super Bombsight nella stagione finale

News Serie TV

L'attore di Stranger Things potrebbe unirsi poi al cast dello spin-off prequel Vought Rising.

C'è un nuovo Super in città, il che non è necessariamente una buona notizia. Mason Dye, attore conosciuto per i suoi trascorsi in Stranger Things e Bosch, è stato scelto per un ruolo da guest star nella quinta e ultima stagione della serie di successo di Prime Video The Boys. Ruolo che potrebbe riprendere regolarmente nello spin-off prequel annunciato la scorsa estate Vought Rising.

The Boys: Il ruolo di Mason Dye nella stagione 5

Dye non interpreterà un personaggio tratto dal fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson da cui è tratta The Boys ma uno creato appositamente per la serie. Si tratta di Bombsight, un Super del quale i fan hanno già sentito parlare nella stagione precedente. È il terzo Super più navigato di cui si abbia conoscenza, attivo negli anni '50, periodo in cui recitò da protagonista nel film della Vought "The Curse of Fu Manchu". Poco dopo la sua nascita, i suoi genitori accettarono l'offerta della Vought di iniettargli il Composto V, trasformandolo successivamente in un Super e conferendogli poteri e abilità sovrumane.

Non è ufficiale ma è plausibile che Bombsight apparirà in alcune scene ambientate nel passato, forse creando un ponte con Vought Rising. Ambientato nella New York degli anni '50, circa 70 anni prima di The Boys, lo spin-off sarà un mystery crime contorto sulle origini della Vought, sulle prime gesta di Soldatino e sulle manovre diaboliche di una Super nota ai fan come Stormfront, che all'epoca si faceva chiamare Clara Vought. Questi ultimi due saranno interpretati nuovamente da Jensen Ackles e Aya Cash, con il primo confermato anche nel capitolo conclusivo della serie ammiraglia.