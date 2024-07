The Boys 4: Prime Video cambia il titolo del finale e dirama un avviso dopo il tentato assassinio di Trump

News Serie TV

Disponibile da oggi in streaming su Prime Video l'ultimo episodio della stagione 4.

Il finale della quarta stagione di The Boys, disponibile in streaming su Prime Video da oggi, non è come era stato concepito in origine, almeno in piccola parte. In seguito ai drammatici fatti del 13 luglio scorso a Butler in Pennsylvania, dove il candidato repubblicano per le Presidenziali 2024 Donald Trump è rimasto ferito a un orecchio in un tentativo di assassinio durante un comizio, Amazon e il suo servizio streaming hanno deciso di apportare alcune modifiche all'episodio per evitare di urtare la sensibilità di alcuni spettatori alla luce della storia raccontata nello stesso. Inoltre, è stata rilasciata una dichiarazione per chiarire che qualsiasi somiglianza tra la storia dell'episodio e gli eventi di Butler è casuale.

The Boys: Cosa cambia nel finale della stagione 4?

Innanzitutto, si è deciso di cambiare il titolo dell'episodio con cui la quarta stagione si conclude. Intitolato inizialmente Assassination Run, letteralmente Corsa all'assassinio, l'episodio è stato pubblicato con un più neutro Season Four Finale (Finale della quarta stagione in Italia). Non è chiaro al momento se si tratta di una soluzione temporanea, mentre all'inizio dello stesso è stato aggiunto un cartello che avvisa della presenza di scene che potrebbero urtare la sensibilità di alcuni.

Inoltre, in una nota pubblicata attraverso i profili social di The Boys e di Prime Video si legge: "Il finale di stagione contiene scene di violenza politica immaginaria, che alcuni spettatori potrebbero trovare inquietanti, soprattutto alla luce delle ferite e della tragica perdita di vite umane subite durante l'attentato all'ex Presidente Trump. The Boys è un'opera di finzione girata nel 2023 e qualsiasi somiglianza nelle scene o nella storia con quegli eventi del mondo reale è casuale e non intenzionale. Amazon, Sony Pictures Television e i produttori di The Boys rifiutano, nei termini più assoluti, qualsiasi tipo di violenza nel mondo reale".