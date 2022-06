The Boys 3: Una scena di Herogasm ha creato imbarazzo ad Amazon, ecco quale

News Serie TV

L'ideatore Eric Kripke svela un curioso retroscena del controverso episodio della terza stagione.

Ci era stato presentato come uno degli episodi sessualmente più espliciti nella storia della tv e non ha deluso le aspettative. A dire il vero, le ha superate! Herogasm, il sesto episodio della stagione 3 di The Boys disponibile in streaming su Prime Video da venerdì scorso, ha scioccato e divertito. Basta farsi un giro sui social network per rendersene conto. I punti che meriterebbero di essere approfonditi sono così tanti che potremmo stare qui a parlarne per giorni, se non fosse che un altro episodio è già dietro l'angolo. Una questione a nostro avviso curiosa viene portata all'attenzione dal co-ideatore e showrunner Eric Kripke, il quale ha rivelato a TVLine che un momento in particolare di Herogasm, una scena che coinvolge due fornicatori a dir poco improbabili, ha creato imbarazzo nei dirigenti di Amazon, cosa che non era mai accaduta fino a quel momento.

The Boys 3: La scena di Herogasm che ha imbarazzato Amazon

"Lavorando a questa stagione, abbiamo discusso molto della scena con Abisso e il polpo", ha detto Kripke riferendosi a quel momento durante la mega orgia a Montpelier in cui Annie (Erin Moriarty) sorprende il Super interpretato da Chace Crawford appartato in una stanza mentre esplora a fondo le parti intime del mollusco. "Per qualche ragione, il regolamento ha una parte contro le bestialità. Dio, quanto sono rigidi", ha aggiunto con una risata. "La discussione su quella scena e su come l'abbiamo realizzata ha effettivamente innescato molti campanelli d'allarme a molti livelli diversi ad Amazon perché non è consentito mostrare persone che f*****o animali, cosa che avevo fatto".

"Ciò che ho ripetuto loro è che, per quanto assurdo, non sarebbe fuori posto in un film dei fratelli Farrelly. Quindi è sbagliato e ridicolo chiamarla bestialità. Per quanto ne so, non penso nemmeno che i polpi abbiano orifizi laggiù. Quindi ci sono state molte conversazioni su quali riprese usare, cosa potevamo fare e come farla franca. È stata la prima volta in cui abbiamo affrontato una cosa simile". Lo showrunner ha rivelato anche che, sin dalla prima stagione, The Boys è in parte responsabile del fatto che Amazon abbia una divisione Standards & Practices, che è più tipico di una rete tradizionale, aggiungendo che solo un altro show ha avuto un problema con loro. La scena, stando alle curiosità che è possibile leggere durante la visione dell'episodio, è stata girata con un pupazzo, poi sostituito con la computer grafica dal team degli effetti speciali.

E poteva andare peggio... per Hughie

Sebbene il momento sexy di Abisso abbia fatto alzare qualche sopracciglio, nulla dell'episodio è stato censurato, ha assicurato Kripke. Tuttavia, alcune idee sono state accantonate unicamente per questioni di tempo e budget: "Semplicemente, non siamo riusciti a realizzare tutte le gag che volevamo. Ricordo che a un certo punto si era parlato di un Super acquatico, una sorta di mostro della laguna in piscina, che fa sesso sott'acqua. Se ne è parlato a un certo punto, ma non credo che ce l'avremmo fatta. Stavamo per fare una gag su queste enormi quantità di liquidi che vengono spruzzate, colpendo Hughie ripetutamente. Ma abbiamo finito il tempo e, così, il tutto è confluito in quella del povero Latte Materno".

Kripke ha parlato infine dei "diversi" coordinatori di intimità presenti sul set durante le riprese e di tutte le altre precauzioni che sono state adottate per assicurarsi che tutti si sentissero protetti. "Onestamente, ero del tutto terrorizzato per l'intera ripresa perché c'erano così tanti attori nudi e intenti a simulare amplessi", ha ammesso. "Le possibilità che qualcosa potesse andare storto terrorizzavano me quanto gli altri, dal primo all'ultimo nella produzione. Ci siamo detti: 'Dobbiamo essere talmente corretti e professionali in questa cosa ed essere come poliziotti per assicurarci che sia uno spazio sicuro per tutti'. E così abbiamo fatto".