The Boys 3: Jensen Ackles è Soldatino in una nuova foto vintage

L'attesissima nuova stagione della serie tv di Prime Video è attesa per il 3 giugno.

A poco più di un mese dal debutto della stagione 3 di The Boys, il 3 giugno, Prime Video ci ricorda che Jensen Ackles sarà una delle attrazioni principali del nuovo ciclo di episodi nei panni di Soldier Boy (o Soldatino com'è conosciuto in Italia), il Super originale, colui che ha preceduto tutti gli altri. Lo ha fatto condividendo una sua foto d'epoca attraverso il profilo Instagram della Vought International in occasione della Giornata Nazionale dei Supereroi.

The Boys 3: Conosciamo meglio Soldatino

Vought International commemora l'eroicità di Soldatino con una foto in bianco e nero scattata negli anni '40, quando la Gionata Nazionale dei Supereroi era conosciuta come la Giornata di Soldatino. "Nel 1945 fu redatto un ordine esecutivo per stabilire il 28 aprile come Giornata di Soldatino, in onore dei suoi sforzi eroici nella Seconda guerra mondiale", si legge nella didascalia che accompagna lo scatto. "Ma, umilmente, l'ha cambiata nella Gionata Nazionale dei Supereroi, rendendolo un giorno in cui TUTTI gli eroi vengono celebrati. Retweettate per onorare l'originale!".

Nella foto, il personaggio di Ackles indossa un'armatura meno avanzata di quella odierna sotto un cappotto di pelle. Il look - che si rifà a quello di Captain America, un personaggio della Marvel - è completato da un elmo con una stella in rilievo e da una maschera sul viso. Una super celebrità e un pilastro della cultura americana per decenni dopo il suo intervento nel conflitto mondiale, Soldatino è una delle prime persone cui è stato iniettato il Composto V ed è stato un membro del super gruppo Payback, i Sette prima dei Sette, del quale faceva parte anche Stormfront (Aya Cash), ridotta quasi in cenere nel finale della stagione precedente. Nella terza si unirà a Patriota (Antony Starr), Queen Maeve (Dominique McElligott), Starlight (Erin Moriarty), A-Train (Jessie T. Usher) e altri Super nel presente dopo essere stato fuori servizio per diversi anni.