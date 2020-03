The Boys 2: Le prime foto di Stormfront

News Serie TV

Aya Cash presenta il suo nuovo personaggio con il protagonista Antony Starr.

In attesa di conoscere la data di debutto della seconda stagione, la serie di successo di Amazon Prime Video The Boys ci permette di familiarizzare con Stormfront, il nuovo personaggio interpretato dalla star di You're the Worst Aya Cash, attraverso un paio di foto ufficiali diffuse dal sito della rivista Entertainment Weekly.

The Boys 2: Chi è Stormfront

I lettori del fumetto potrebbero essere spiazzati. Concepito da Garth Ennis come un uomo, questa sorta d'incrocio tra Thor e Shazam! è descritto da quest'ultimo come un supereroe estremamente forte (lo supera solo Il Patriota), nonché razzista e intollerante. Insomma: altra benzina sul fuoco per i nostri "eroi". Sebbene poco si sappia della versione scritta da Eric Kripke, lei "è una granata lanciata tra i piedi del Patriota e dei Sette. Mi darà davvero molti problemi" ha dichiarato Antony Starr, che in The Boys interpreta proprio Il Patriota. Di fatto colei che infiammerà la guerra in corso tra i Boys e i Sette, Stormfront ha chiaramente una propria agenda destinata a portare velocemente il caos tra i Super della Vought. Cash ha detto: "Penso sia come una bomba nucleare che esplode tra i Sette. Forse bomba nucleare non è l'espressione giusta. Siamo a Chernobyl. Ecco qua. È una cosa à la Chernobyl". E ha aggiunto: "Penso sia lì per far saltare in aria la Vought. Per cercare di riportare la Vought a quella che originariamente era l'idea dietro la creazione dei supereroi... E potrebbe essere piuttosto femminista. Ci sono molte cose dalle quali non posso sviare, ma è anche una donna molto emancipata".

"È un'esperta di social media, cosa che non si può dire del Patriota", ha continuato Starr. "È quasi come un personaggio dell'era Don Draper - è molto giovane, nuova e fresca, e rappresenta un'enorme sfida per lui" in una seconda stagione che l'attore ha detto "avrà a che fare con la destabilizzazione". Cash ha concluso: "Lui è abituato al fatto che tutti lo temano. Lei lo sfida. Questo non significa che non capisca il di lui potere e che a volte non ci vada in punta di piedi, ma è disposta anche a sfidarlo. In definitiva, penso che la dinamica tra i due sia spaventosa e cambierà Il Patriota" così come lo conosciamo.