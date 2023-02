The Blacklist si concluderà con la stagione 10: Ecco il trailer degli ultimi episodi

News Serie TV

La stagione finale andrà in onda negli Stati Uniti su NBC dal 26 febbraio.

Una delle serie broadcast più apprezzate dell'ultimo decennio, The Blacklist si concluderà con la decima stagione. Oltre ad averne annunciato la data di debutto negli Stati Uniti, il 26 febbraio, NBC ha diffuso un trailer che celebra questi dieci anni in compagnia di Red Reddington (ed Elizabeth Keen), prima di offrire un assaggio di quello che ci aspetta negli ultimi episodi.

Stagione finale per The Blacklist: Le dichiarazioni

"Dopo 10 anni, centinaia di casi e più di 200 episodi prodotti, siamo onorati di arrivare a una conclusione", ha commentato lo showrunner e produttore esecutivo John Eisendrath. "È stato incredibilmente divertente creare gli strani, subdoli e deliziosi Blacklisters per sfidare Raymond Reddington e la nostra task force dell'FBI ogni settimana. Vorremmo ringraziare tutti a NBC e Sony, la nostra straordinaria troupe che fa accadere l'impossibile ogni giorno, i nostri sceneggiatori e produttori infinitamente inventivi e il nostro straordinario cast che ha dato vita a questi personaggi. Siamo grati ai nostri devoti fan che si sono uniti a questo meraviglioso viaggio ed entusiasti di condividere questa stagione finale con loro".

Lisa Katz, presidente degli sceneggiati a NBCUniversal Television and Streaming, ha aggiunto: "Non capita spesso che una serie trovi così profondamente il favore del pubblico da rimanere in onda per 10 stagioni, ma The Blacklist si è rivelata una combinazione perfetta di produttori di grande talento, una scrittura eccezionale, un cast che non ha mai mancato di brillare e una troupe che è sempre stata all'altezza del momento. Un enorme grazie ai nostri partner a Sony, tutti coloro che negli ultimi dieci anni hanno reso questa serie parte integrante della leggendaria storia di NBC e, naturalmente, un grazie speciale a James Spader, la cui performance rimane a dir poco spettacolare".

The Blacklist: Una novità nella stagione 10

Come sappiamo dalle notizie precedenti, la decima e ultima stagione di The Blacklist introdurrà un nuovo, importante personaggio interpretato dall'esordiente Anya Banerjee. Si tratta di Siya Malik, la figlia della defunta Meera Malik di Parminder Nagra. Un'agente dell'MI6 (l'agenzia di spionaggio per l'estero del Regno Unito), Siya raggiunge la task force messa in piedi dall'FBI per Reddington sperando di trovare le risposte che sta cercando sul lavoro e sulla morte di sua madre, uccisa da un uomo a Berlino durante la prima stagione.

L'introduzione del personaggio colmerà in parte il vuoto lasciato dalle partenze nel finale della stagione precedente dell'esperto informatico Aram Mojtabai, che ha deciso di prendersi una pausa dall'FBI e raggiungere Brooklyn, e dell'agente Alina Park, in congedo di maternità, interpretati da Amir Arison e Laura Sohn.