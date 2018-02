The Blacklist: John Noble nella lista nera di Red

Il veterano di Fringe John Noble ha ottenuto un ruolo prominente in un episodio della quinta stagione di The Blacklist in onda negli Stati Uniti alla fine di questo mese, e la foto in basso diffusa da Entertainment Weekly ne mostra l'aspetto in anteprima.

In tv conosciuto anche per i suoi trascorsi in Elementary e Sleepy Hollow, Noble interpreterà uno dei nemici nella blacklist di Red (James Spader), Raleigh Sinclair III. Un artigiano che ha fatto del fornire alla gente scappatoie per i loro sentimenti più oscuri il lavoro della sua vita, Raleigh è un uomo meticoloso, esigente e che si aspetta un'obbedienza indiscussa da suoi clienti assassini, per i quali crea alibi inespugnabili.

"Siamo grandi fan di John Noble da molto tempo e volevamo disperatamente interpretasse un blacklister, ma non eravamo mai riusciti a trovare un ruolo che fosse peculiare o strano o sufficientemente caratteristico per John", ha dichiarato l'ideatore Jon Bokenkamp. "Ora abbiamo questo personaggio, il Sig. Raleigh Sinclair III. E credetemi, non solo John Noble lo incarna, ma porta anche qualcosa di nuovo e fresco a The Blacklist".

Atteso negli Stati Uniti per il 28 febbraio, l'episodio di Noble sarà il primo della quinta stagione in onda dopo la pausa per le Olimpiadi Invernali. In Italia, la programmazione degli inediti ripartirà invece il 16 marzo, come sempre su FoxCrime.