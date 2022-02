The Blacklist avrà una decima stagione!

News Serie TV

Il rinnovo del crime drama annunciato dalla star James Spader al The Tonight Show.

Nonostante siamo ancora a metà della stagione televisiva e da qualche mese si regga prevalentemente sulle spalle comunque larghe di James Spader, questo dopo l'addio della co-star Megan Boone, The Blacklist è stata già rinnovata per un ulteriore, decimo ciclo di episodi. A rivelarlo è stato lo stesso attore durante un suo intervento al The Tonight Show la scorsa notte.

Con questo rinnovo, NBC potrebbe aver voluto premiare la stabilità del procedurale, quest'anno seguito mediamente di 5,1 milioni di spettatori ogni settimana, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.6; numeri di poco inferiori a quelli dello scorso anno (5,5 milioni, 0.7). Tuttavia, delle 10 serie drammatiche in onda finora sulla rete americana, The Blacklist è stata la meno seguita dopo Ordinary Joe.

Al momento nessuna indicazione sulla possibilità che questo sia o meno l'ultimo ciclo di storie per Red Reddington e la caccia ai criminali elencati nella sua lista nera. A NBC il rinnovo di The Blacklist segue quelli delle tre Chicago, della nuova La Brea, della longeva Law & Order: Unità Speciale e di New Amsterdam.