The Big Bang Theory: Tre membri del cast originale pronti a riprendere i loro ruoli nello spin-off di Max

Finalmente ci sono aggiornamenti sullo spin-off di The Big Bang Theory in sviluppo da oltree un anno: Kevin Sussman, Brian Posehn e Lauren Lapkus hanno firmato per apparire nella nuova serie tv.

Un anno e mezzo dopo l'annuncio dello sviluppo di un nuovo spin-off di The Big Bang Theory destinato al servizio di video in streaming Max, abbiamo finalmente aggiornamenti. Tre membri del cast della serie originale si sarebbero accordati con i produttori per riprendere i ruoli che hanno ricoperto nella sitcom anche nella potenziale nuova serie, che comunque non ha ancora avuto il via libera ufficiale. Si tratta di Kevin Sussman, Brian Posehn e Lauren Lapkus, interpreti rispettivamente del proprietario del negozio di fumetti Stuart Bloom, della sua dipendente e interesse amoroso Denise e del geologo Bert Kibbler. La notizia è stata condivisa da Entertainment Weekly e da diverse testate americane, ma al momento non trova conferma in dichiarazioni dei rappresentanti di Warner Bros. TV o degli attori.

The Big Bang Theory: Cosa sappiamo sul nuovo spin-off

Lo sviluppo di uno spin-off che avrebbe ampliato l'universo di The Big Bang Theory era stato annunciato ad aprile dello scorso anno. A bordo del progetto c'è Chuck Lorre, già co-ideatore della sitcom di culto andata in onda per dodici stagioni su CBS. Da allora non avevamo avuto altre notizie, anche a causa degli scioperi degli sceneggiatori e attori che l'anno scorso hanno paralizzato Hollywood. Tantomeno si capiva su quali personaggi si sarebbe concentrato.

Adesso, con il potenziale ritorno di questi tre personaggi già noti, si inizia a delineare la direzione dello spin-off: una storia ambientata nello stesso universo e probabilmente con le stesse ambientazioni della serie originale, ma incentrata su personaggi "minori". Nella serie originale, Sussman ha interpretato il ruolo ricorrente del direttore del negozio di fumetti Stuart Bloom prima di diventare un personaggio fisso della serie, mentre Lapkus ha interpretato l'assistente del direttore del negozio, Denise, che in seguito ha avuto una relazione con Stuart. Posehn ha interpretato il geologo Ben Kibbler che lavora nella stessa università in cui operano Sheldon e Leonard. Sussman è apparso in ben 84 episodi dopo il suo debutto nella seconda stagione mentre Posehn ha recitato in 15 episodi a partire dal 2013 e Lapkus è apparsa in otto episodi come ricorrente a partire dal 2018.

Tutte le serie dell'universo di The Big Bang Theory

Se la serie di Max diventerà realtà, sarà la quarta serie del franchise di The Big Bang Theory. Lo show originale, che seguiva un gruppo di scienziati e nerd, è andato in onda per 279 episodi e 12 stagioni tra il 2007 e il 2019. Il prequel Young Sheldon, incentrato sull'infanzia del protagonista Sheldon Cooper, ha è andato avanti per sette stagioni, dal 2017 al 2024. Young Sheldon ha poi a sua volta generato uno spin-off, Georgie & Mandy's First Marriage, incentrato sulla vita matrimoniale del fratello e della cognata di Sheldon e che debutterà la prossima settimana su CBS, negli Stati Uniti.