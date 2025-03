The Big Bang Theory: Trapelato il titolo del nuovo potenziale spin-off, ecco su chi si concentrerà

News Serie TV

C'è un nuovo aggiornamento sullo spin-off di The Big Bang Theory in sviluppo per il servizio di video in streaming Max: il progetto ha finalmente un titolo che ci fa capire chi sarà il protagonista.

Il chiacchierato nuovo spin-off di The Big Bang Theory in sviluppo per il servizio di video in streaming Max fa un ulteriore passo avanti. Deadline ne svela finalmente il titolo: Stuart Fails To Save The Universe. Cosa significa? A parte il significato letterale (Stuart fallisce nel salvare l'universo), che quindi il nuovo progetto, ancora soltanto in fase di sviluppo, avrà come protagonista il personaggio di Stuart Bloom, interpretato da Kevin Sussman.

Stuart Fails To Save The Universe: Cosa sappiamo sul nuovo spin-off di The Big Bang Theory

Stuart Fails To Save The Universe, prodotta da Chuck Lorre Productions in collaborazione con Warner Bros. Television, potrebbe seguire quindi le disavventure di Stuart, un personaggio che ha sempre faticato a trovare il suo posto nel mondo e che, nonostante il suo negozio di fumetti, non ha mai avuto molta fortuna nella vita. Se la serie ottenesse l'okay definitivo, sarebbe la prima a mettere al centro un personaggio direttamente collegato alla serie madre. La scelta del titolo, poi, non è casuale visto che richiama il celebre "Big Bang", la teoria che ha dato il nome proprio alla comedy di successo. In ogni caso, mantiene salda una tradizione portata avanti da tutti gli spin-off di The Big Bang Theory finora prodotti: fare riferimento al nome del protagonista principale (come nel caso di Young Sheldon e Georgie & Mandy’s First Marriage).

Chi potrebbe tornare nel cast

Nel nuovo spin-off, Kevin Sussman potrebbe essere affiancato da altri volti noti dell’universo di The Big Bang Theory. Dalle notizie precedenti sappiamo che Lauren Lapkus, che interpretava Denise, la fidanzata di Stuart, e Brian Posehn, nei panni del geologo Bert Kibbler, erano già in trattative per riprendere i loro ruoli. Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale, pare che i tre attori abbiamo firmato accordi con Warner Bros. Television, secondo cui diventerebbero protagonisti nel caso in cui la serie ottenesse il via libera definitivo. Stuart Fails To Save The Universe è scritta e prodotta da Chuck Lorre, co-creatore di The Big Bang Theory, insieme a Zak Penn e Bill Prady, che hanno contribuito alla creazione della serie originale.

Un universo che si espande

Questo nuovo spin-off sarebbe il quarto capitolo dell'universo di The Big Bang Theory, dopo Young Sheldon e il sequel del prequel (scusate il gioco di parole) Georgie & Mandy’s First Marriage. La serie originale, che ha seguito per 12 stagioni le vicende di un gruppo di nerd scienziati, è andata in onda dal 2007 al 2019 con 279 episodi. Young Sheldon, dedicata all'infanzia del geniale Sheldon Cooper, è durata ben sette stagioni, mentre il nuovo spin-off Georgie & Mandy’s First Marriage, incentrato sul matrimonio di Georgie, il fratello di Sheldon, ha debuttato in questa stagione televisiva. Con Stuart Fails To Save The Universe, l’universo di The Big Bang Theory continuerebbe a crescere, esplorando nuovi personaggi e nuove dinamiche in un contesto però molto più vicino a quello della serie originale. Vedremo se ci saranno altri aggiornamenti a breve.