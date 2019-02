The Big Bang Theory si concluderà con un doppio episodio

The Big Bang Theory saluterà per l'ultima volta il pubblico con un... grande bang! Chuck Lorre, co-ideatore della popolare sitcom giunta alla sua dodicesima e ultima stagione, ha rivelato a TVLine che il finale si comporrà di due episodi, in onda la stessa sera questa primavera.

"Durerà un'ora - due episodi collegati tra loro", ha spiegato lo sceneggiatore e produttore esecutivo. "Saranno due episodi distinti con una storia comune". Intanto, le celebrazioni sono già cominciate. Il Teatro 25, dove la serie è in registrazione dal 2007, è stato rinominato Teatro The Big Bang Theory, una onorificenza che in 95 anni di storia dei Warner Bros. Studios è stato conferita solo altre quattro volte - a ER, Friends, The Ellen Degeneres Show e all'altra sitcom di Lorre Due uomini e mezzo. "Aver ricevuto quella targa è estremamente gratificante", ha detto. "Rende la serie una parte della storia del posto".

Con 279 episodi, The Big Bang Theory avrà inoltre il vanto di essere la sitcom più longeva nella storia della televisione. Un traguardo che Lorre non si aspettava: "Non avevo previsto di arrivare a una seconda stagione! Non pensavo che ce l'avremmo fatta. [Ma] non mi è mai passato per la testa. Ciò cui penso è: 'Come facciamo a rendere migliore la serie? Come sistemiamo quella scena nel secondo atto? La storia funziona, le battute stanno funzionando? Sei concentrato su ciò che è lì di fronte a te".

CBS non ha annunciato ancora una data per il finale di The Big Bang Theory. In Italia, l'ultima stagione è in onda su Premium Joi ogni lunedì alle ore 21:15 e in streaming su Infinity dal giorno successivo.