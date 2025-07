The Big Bang Theory: Ordinato lo spin-off Stuart Fails to Save the Universe, ecco la trama

News Serie TV

HBO Max ha ordinato ufficialmente Stuart Fails To Save The Universe, lo spin-off di The Big Bang Theory che seguirà lo sfortunato personaggio interpretato da Kevin Sussman in un'avventura davvero particolare: i dettagli.

Dopo oltre due anni di attesa, HBO Max ha finalmente ordinato ufficialmente il chiacchierato nuovo spin-off ambientato nell'universo di The Big Bang Theory. Il titolo, come trapelato in precedenza, è Stuart Fails to Save the Universe e il protagonista è il malcapitato Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti più sfortunato della California, interpretato da Kevin Sussman. HBO Max, inoltre, ha condiviso anche la trama ufficiale che lascia presagire il possibile ritorno di alcuni dei protagonisti di The Big Bang Theory.

Stuart Fails To Save The Universe: La trama e i dettagli della nuova serie

Il progetto è firmato dagli stessi creatori della serie originale, Chuck Lorre e Bill Prady, insieme allo sceneggiatore Zak Penn (The Avengers, Ready Player One), ed è il primo spin-off a essere ambientato dopo il finale della serie madre. Dopo Young Sheldon e Georgie & Mandy's First Marriage, Stuart Fails to Save the Universe rappresenta il quarto tassello ufficiale dell'universo di The Big Bang Theory. Il titolo già anticipa la direzione bizzarra che prenderà la serie.Ecco la trama ufficiale:

Il proprietario del negozio di fumetti Stuart Bloom (Kevin Sussman) ha il compito di ripristinare la realtà dopo aver rotto un dispositivo costruito da Sheldon e Leonard, provocando accidentalmente un Armageddon del multiverso. Stuart viene aiutato in questa missione dalla sua fidanzata Denise (Lauren Lapkus), dall’amico geologo Bert (Brian Posehn) e dal fisico quantistico/nonché gran rompiscatole Barry Kripke (John Ross Bowie). Nel corso del viaggio, incontrano versioni alternative dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere e ad amare in The Big Bang Theory. Ma, come suggerisce il titolo, le cose non vanno bene.

Una comedy sci-fi? Le dichiarazioni dei creatori

La trama si distacca nettamente dal realismo quotidiano della sitcom originale, per abbracciare una narrazione sci-fi piena di caos, viaggi nel multiverso ed effetti visivi in CGI (un dettaglio confermato dallo stesso Chuck Lorre, che ha parlato di una forte componente visiva "radicale" e fuori dalla propria comfort zone). "Volevo fare qualcosa di radicale, che mi portasse fuori dalla mia comfort zone Qualcosa che i personaggi di The Big Bang Theory avrebbero amato, odiato e di cui avrebbero discusso per ore", ha dichiarato Lorre.

Bill Prady ha aggiunto: "Scrivere questo show con Chuck e Zak è stato divertentissimo. Mettere personaggi che abbiamo amato in una storia di fantascienza complessa con mitologia nerd, mantenendo il tono comico, è davvero soddisfacente". Zak Penn, invece, ha raccontato come è stato coinvolto. "Ero in una missione spirituale nella parte più remota della Foresta Amazzonica quando un piccione viaggiatore mi ha recapitato un messaggio di Chuck Lorre. Non ho potuto resistere. Ho chiuso la mia yurta, preso il primo dirigibile disponibile e mi sono unito al progetto", ha dichiarato in un comunicato.

Gli attori e la data d'uscita: ci sarà un ritorno del cast originale?

Per ora, solo Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn e John Ross Bowie sono confermati nel cast. Tuttavia, non possiamo escludere la possibilità di camei da parte delle star originali come Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Mayim Bialik, Jim Parsons e Simon Helberg. La serie è ancora in fase di produzione, ma il via libera ufficiale indica che Stuart Fails to Save the Universe potrebbe arrivare su HBO Max già nel corso del 2026.