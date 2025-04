The Big Bang Theory: La reunion di Kaley Cuoco e Johnny Galecki (che farebbe impazzire Sheldon)

News Serie TV

Dopo sei anni dalla fine di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco e Johnny Galecki tornano fianco a fianco in un divertente spot pubblicitario che farà tremare gli amanti dell'ordine.

Chi avrebbe mai pensato che Leonard e Penny si sarebbero ritrovati per... lanciare giochi da tavolo dalla finestra? A sei anni dall'episodio finale di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco e Johnny Galecki sono tornati a recitare fianco a fianco in uno spot pubblicitario per il videogioco mobile Royal Kingdom. Il video, che vedete qui sotto, ha divertito i fan e, con ogni probabilità, fatto impazzire Sheldon Cooper. Ora vi spieghiamo il motivo.

Kaley Cuoco e Johnny Galecki in un nuovo spot

Nello spot da 60 secondi, Cuoco è entusiasta di organizzare una tradizionale serata con giochi da tavolo. Ma Galecki ha altri piani: propone di abbandonare dadi e pedine per divertirsi con Royal Kingdom, un gioco mobile gratuito. La scena si trasforma rapidamente in una vera rivoluzione: i due iniziano a gettare fuori dalla finestra tutti i giochi da tavolo, le carte di credito (il gioco è gratuito), il router (non serve il WiFi) e persino la TV (il gioco è senza pubblicità). Un momento così caotico che ci si aspetta quasi di vedere il maniaco dell'ordine Sheldon (Jim Parsons) comparire da un momento al'altro in preda al panico per lo scempio tecnologico compiuto dai suoi colleghi.

L'amicizia degli attori e gli altri progetti in cui li abbiamo visti

Cuoco e Galecki, che per un certo periodo durante le riprese di The Big Bang Theory sono stati anche una coppia nella vita reale, hanno condiviso con entusiasmo la pubblicità sui propri profili Instagram. Kaley ha scritto: "È stato così divertente girare questo spot! Di nuovo insieme con il mio amico JG". Galecki ha risposto con affetto: "Ho adorato questa giornata con te, mia cara. XO!".

Lo spot segna anche il ritorno davanti alle telecamere per Johnny Galecki che non recitava dal 2019, anno in cui ha partecipato a un paio di episodi di The Conners riprendendo il suo personaggio David Healy. La sua unica altra esperienza recente è stata nel podcast The Cinnamon Bear: A Holiday Adventure, nel 2021. Kaley Cuoco, invece, ha proseguito la sua carriera con successo: ha recitato nelle serie L'assistente di volo, Based on a True Story su Peacock (recentemente cancellata, però, dopo due stagioni) ed è attualmente impegnata in due nuovi progetti HBO: Kansas City Star, una comedy dai creatori di Hacks, e Vanished, un thriller con Sam Claflin.