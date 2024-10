The Big Bang Theory, Kaley Cuoco interpreterebbe di nuovo Penny: "L'amerò per sempre"

News Serie TV

Non bisognerebbe impegnarsi più di tanto per convincere Kaley Cuoco a riprendere il ruolo di Penny in The Big Bang Theory: l'attrice ha ammesso che lo farebbe volentieri.

Kaley Cuoco è andata avanti dopo The Big Bang Theory, ma non direbbe di "no" se Penny dovesse chiamarla nuovamente in servizio. Tra le sitcom più acclamate del piccolo schermo, The Big Bang Theory ha lanciato la carriera dei suoi protagonisti, inclusa quella di Kaley Cuoco, ancora molto legata alla sua Penny. Un ruolo che non esiterebbe a riprendere, qualora ce ne fosse l'occasione.

The Big Bang Theory: Kaley Cuoco riprenderebbe senza esitazioni il ruolo di Penny

Con dodici stagioni all'attivo, The Big Bang Theory ha raccontato le storie di un gruppo di giovani scienziati e della loro vicina di casa aspirante attrice, Penny, interpretata per l'appunto dalla Cuoco, la quale non esiterebbe a riprendere il suo ruolo. Ai microfoni di People, ha confermato il suo interesse, giacché la sitcom ha rappresentato "alcuni degli anni migliori della mia vita". Creata da Chuck Lorre e Bill Prady e andata in onda dal 2007 al 2019, The Big Bang Theory deve moltissimo ai suoi personaggi ben delineati, come Leonard e Sheldon, i due coinquilini spesso circondati dai loro amici altrettanto nerd e da una vicina di casa molto diversa da tutti loro. In merito al suo personaggio, Cuoco ha ricordato con affetto l'esperienza:

Ho trascorso 12 anni interpretando quel ruolo, e ha davvero dato il via alla mia carriera. Devo molto a quel personaggio, a quello show, a Chuck Lorre. Sono stati alcuni degli anni migliori della mia vita, e alcuni dei più divertenti che abbia mai avuto.

Ma riprenderebbe mai quel ruolo a distanza di tempo? La risposta è arrivata senza esitazione alcuna: "Al 100%", ha garantito Kaley Cuoco. "Riprenderei assolutamente quel ruolo, adoro il personaggio e lo farò per sempre". La pluripremiata serie tv ha generato ad oggi due spin-off: il prequel Young Sheldon e la più recente Georgie & Mandy's First Wedding. In entrambi i casi Penny non è stata coinvolta, trattandosi di due storie prequel. Cuoco, tuttavia, ha avuto ugualmente il suo gran da fare negli ultimi anni. Dopo The Big Bang Theory è stata la protagonista di un'altra serie intitolata L'assistente di volo - The Flight Attendant, seguita da Based on a True Story, che l'ha vista recitare accanto a Chris Messina. Ma, per Penny, tornerebbe sicuramente nell'universo di The Big Bang Theory.