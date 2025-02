The Big Bang Theory: John Ross Bowie riprenderà il ruolo di Kripke nel nuovo spin-off

News Serie TV

Un altro volto noto ai fan di The Big Bang Theory potrebbe presto tornare sullo schermo raggiungendo Kevin Sussman, Lauren Lapkus e Brian Posehn: ecco tutti gli aggiornamenti sulla nuova potenziale serie tv.

I fan di The Big Bang Theory potrebbero presto ritrovare un altro iconico personaggio della serie nel nuovo spin-off in sviluppo presso il servizio di video in streaming Max. Deadline fa sapere che John Ross Bowie, che ha interpretato il sarcastico fisico Barry Kripke nella sitcom di CBS, è pronto a riprendere il ruolo nella potenziale nuova serie tv raggiungendo i già annunciati Kevin Sussman (Stuart Bloom), Brian Posehn (Bert Kibbler) e Lauren Lapkus (Denise). Il progetto ancora senza titolo, lo ricordiamo, è in fase di sviluppo e non ha ancora ricevuto l'ordine ufficiale. Dietro le quinte, però, coinvolge Chuck Lorre, già co-ideatore della sitcom di culto andata in onda per dodici stagioni su CBS e navigato produttore in questo campo.

The Big Bang Theory: I primi dettagli sul nuovo potenziale spin-off

Lo sviluppo di uno spin-off che avrebbe ampliato l'universo di The Big Bang Theory era stato annunciato ad aprile 2023 ma per molto tempo, complici anche gli scioperi di Hollywood, non abbiamo avuto notizie sul progetto. Finalmente lo scorso ottobre abbiamo appreso che Kevin Sussman, Brian Posehn e Lauren Lapkus, interpreti in The Big Bang Theory rispettivamente del proprietario del negozio di fumetti Stuart Bloom, della sua dipendente e interesse amoroso Denise e del geologo Bert Kibbler, sarebbero stati pronti a riprendere i loro ruoli nella potenziale nuova serie. Come riportato da Deadline a dicembre, Chuck Lorre ha coinvolto lo sceneggiatore Zak Penn e il suo collega co-creatore della serie Bill Prady per il progetto dello spin-off. I tre scriveranno insieme la sceneggiatura e saranno i produttori esecutivi della sitcom che si configura come una storia ambientata nello stesso universo e probabilmente con le stesse ambientazioni della serie originale, ma incentrata su personaggi "minori".

Se dovesse ottenere l'okay, sarebbe la quarta produzione nell'universo di The Big Bang Theory, dopo la serie originale (andata in onda dal 2007 al 2019), la serie prequel Young Sheldon (dal 2017 al 2024) lo spinoff di Young Sheldon intitolato Georgie & Mandy’s First Marriage che ha debuttato su CBS nella stagione televisiva in corso.

John Ross Bowie e il ruolo di Barry Kripke

Bowie è stato un volto ricorrente nella serie originale. Il suo personaggio, Barry Kripke, è stato introdotto nella seconda stagione ed è apparso in molte occasioni durante le 12 stagioni della serie, diventando uno dei personaggi minori preferiti dai fai. Kripke, fisico alla Caltech e teorico delle stringhe, si faceva notare soprattutto per il suo modo di tormentare incessantemente i colleghi, in particolare il suo rivale Sheldon (Jim Parsons), e per il suo modo particolare di parlare (pronunciava le lettere "r" e "l" come "w", sembrando quasi un personaggio dei cartoni animati). Oltre che in The Big Bang Theory, Bowie ha recitato nella comedy di ABC Speechless e ha ricorperto un ruolo ricorrent in un'altra comedy di Chuck Lorre per CBS, United States of Al.