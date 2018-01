The Big Bang Theory: Beth Behrs e Walton Goggins in un episodio della stagione 11

Pochi mesi dopo la sconfortante cancellazione di 2 Broke Girls, Beth Behrs torna a CBS per interpretare un ruolo da guest star in un'altra sitcom della rete. L'attrice apparirà infatti in un imminente episodio della stagione 11 di The Big Bang Theory, insieme con il veterano di Justified e The Shield Walton Goggins.

Un'insegnante separatasi da poco, Nell, il personaggio affidato alla Behrs, avrà un coinvolgimento sentimentale con Raj (Kunal Nayyar), attorno al quale ruota gran parte dell'episodio. Goggins sarà nel frattempo Oliver, il marito di Nell, descritto come un uomo veemente che rintraccia l'astrofisico indiano e lo affronta.

Mentre per Behrs si tratta del primo ruolo dall'addio di 2 Broke Girls, Goggins aveva salutato da poco il pubblico dopo due stagioni in Vice Principals di HBO. Il loro episodio andrà in onda negli Stati Uniti il 18 gennaio, mentre in Italia si attende per il 24 successivo il debutto della stagione 11 su Infinity.