The Batman: La serie tv prequel non fa progressi, fa sapere Matt Reeves

Il regista e co-sceneggiatore del film torna a parlare del suo progetto per HBO Max.

La recente uscita del film The Batman è stata una ventata freschissima per i fan della DC e le sale cinematografiche in forte sofferenza a causa della pandemia. I primi numeri sono molto incoraggianti (secondo miglior debutto negli ultimi due anni e primo al boxoffice italiano) e questa potrebbe essere una buona notizia anche per il progetto - annunciato ormai più di un anno fa - di una serie tv collegata alla sua storia, che il regista e co-sceneggiatore del film Matt Reeves ha detto essersi nel frattempo arenato.



The Batman: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Batman: A che punto siamo con la serie tv?

In un'intervista con il podcast Happy, Sad, Confused, Reeves ha affermato candidamente che la serie di HBO Max ambientata nel mondo di The Batman è di fatto ferma al palo. "Una cosa che non abbiamo fatto e che avrei dovuto fare... Mi riferisco alla serie sulla polizia di Gotham, che attualmente è in pausa", ha detto. Che ci fossero alcuni intoppi, soprattutto di natura creativa, lo avevamo capito in seguito al passo indietro dello sceneggiatore e produttore esecutivo Terence Winter (ideatore di Boardwalk Empire). Parlando della trama, Reeves aveva detto che la serie era ambientata durante l'Anno Uno dell'iconica storia di Batman, un vigilante mascherato le cui azioni iniziano a cambiare sensibilmente le cose a Gotham City. Quindi un prequel del film (ambientato invece durante l'Anno Due), incentrato sulla corruzione di Gotham City raccontata dal punto di vista di un poliziotto che di onesto non ha nulla.

"La serie doveva essere un po' come Il principe della città di Sidney Lumet; avrebbe dovuto mostrare il primo anno mentre il film è sul secondo e volevo che fosse la prima apparizione [di Batman]", ha spiegato il regista. "Ma non doveva essere una storia su Batman. Riguardava un poliziotto corrotto e il fatto che la peggior gang di Gotham fosse la polizia della città. E Batman avrebbe incrociato la strada con Gordon. Sarebbe stato qualcuno con cui misurarlo, ma sarebbe stata una battaglia per la sua anima".

Una nuova era per la DC in tv

Riesce davvero difficile credere che HBO Max possa rinunciare a un progetto di una tale portata, ancor più perché da qualche tempo si parla persino di un secondo spin-off incentrato sul Pinguino di Colin Farrell. È facile quindi che il progetto torni alla fase di sviluppo, cosa poi non così inusuale in tv, mentre è chiara l'intenzione del servizio streaming di costruire una nuova e diversa fase per le storie e i personaggi della DC in tv, più connessa ai film e al DC Extended Universe (DCEU). Una conferma arriva dalla recente scommessa vinta di Peacemaker, spin-off del film The Suicide Squad: Missione Suicida, rinnovato per una seconda stagione mentre il regista e sceneggiatore James Gunn lavora a un secondo adattamento incentrato su un altro membro della Squadra Suicida.