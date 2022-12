The Bad Guy: intervista a Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, protagonisti della serie Amazon Original

News Serie TV

Sono in streaming su Prime Video le prime tre puntate della serie italiana diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana. Ne abbiamo parlato - senza spoiler - con i due attori protagonisti, che hanno raccontato tutto il divertimento provato sul set.

A vedere le prime tre puntate di The Bad Guy, la nuova serie Amazon Original italiana i cui primi tre episodi sono disponibili in streaming su Prime Video dall’8 dicembre, mentre i seguenti tre debutteranno il 15 dello stesso mese, oltre a divertirti capisci anche che si sono divertiti a farla, e molto, anche Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi.

Nella serie, che è stata ideata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, che l'ha anche diretta Giancarlo Fontana (lui anche montatore), Lo Cascio è Nino Scotellaro, magistrato eroe dell'antimafia accusato ingiustamente di essere al soldo di Cosa Nostra, e quindi costretto ad abbracciare questa sua immagine "di cattivo" per arrivare a chi l'ha incastrato. Pandolfi è sua moglie Luvi, figlia del mentore di Nino, ucciso proprio dalla mafia molti anni prima, nella vita avvocato difensore. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze perché a dispetto di quello che può sembrare su carta, la storia di The Bad Guy è raccontata con irriverente umorismo e la voglia di mescolare l'alto e il basso, il crime movie e la commedia grottesca, le tragedie del nostro paese e la surrealtà cialtrona di certe realtà.

Con Lo Cascio e Pandolfi, incontrati a Torino nel corso del Torino Film Festival, dove la serie è stata presentata in anteprima, abbiamo parlato di questo e di molto altro: dei tanti look dell'attore, dell'amore tra Nino e Luvi, ma soprattutto, con divertimento, del divertimento che i due hanno provato sul set di The Bad Guy.



Il pubblico ministero siciliano Nino Scotellaro ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato. Per farlo, seppellisce per sempre la sua identità e torna in Sicilia con il nome di Balduccio Remora, un lontano cugino dell’America “del Sud” del clan rivale a quello di Mariano Suro, il potente boss mafioso che lo ha incastrato. Tra amicizie improbabili e una nuova vita vissuta a WowterWorld, un fatiscente acquapark insieme a orche e mafiosi, Nino/Balduccio inizia la sua scalata per arrivare a Suro. Ma fino a che punto un uomo è disposto a rinunciare a se stesso per un’ideale di giustizia?

Mescolando il crime con la dark comedy, The Bad Guy è una serie in 6 episodi da 50 minuti creata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G.Stasi, diretta da Giuseppe G.Stasi e Giancarlo Fontana. The Bad Guy è una serie prodotta da Indigo Film con Amazon Studios