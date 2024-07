The Agency: Richard Gere raggiunge Michael Fassbender nell'adattamento di Le Bureau

News Serie TV

Lo spy thriller di 10 episodi sarà disponibile in streaming su Paramount+ prossimamente.

Paramount+ e Showtime stanno mettendo insieme un cast da capogiro per The Agency, l'adattamento a stelle e strisce dello spy drama di successo francese Le Bureau - Sotto copertura. In uno dei suoi rari ruoli televisivi, il candidato all'Emmy Richard Gere si è unito ai precedentemente annunciati Michael Fassbender (12 anni schiavo, Steve Jobs) e Jeffrey Wright (American Fiction, Westworld).

The Agency: La trama della serie tv e il ruolo di Richard Gere

Scritta dal duo di Edge of Tomorrow - Senza domani Jez Butterworth e John-Henry Butterworth, diretta da Joe Wright (Orgoglio e pregiudizio) e prodotta a livello esecutivo da George Clooney, The Agency è un thriller di spionaggio politico incentrato su Martian (Fassbender), un agente segreto della CIA al quale viene ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e tornare alla stazione di Londra dell'agenzia. Quando l'amore che si è lasciato alle spalle riappare, il romanticismo si riaccende, mettendo la sua carriera, la sua vera identità e la sua missione in contrasto con i suoi sentimenti e scaraventando entrambi in un gioco letale di intrighi internazionali e spionaggio.

Gere interpreterà Bosko, il capo della stazione di Londra con un passato ricco di storia dopo aver prestato servizio come agente sotto copertura per 8 anni. "Richard Gere è un personaggio unico, adorato da generazioni di fan in tutto il mondo per la sua eccezionale capacità di infondere profondità e autenticità in ogni ruolo che interpreta", ha dichiarato il co-CEO di Paramount Global e Presidente e CEO di Showtime e MTV Entertainment Studios Chris McCarthy in un comunicato. "Siamo lieti che si unisca al nostro straordinario cast, che include Michael Fassbender e Jeffrey Wright, nell'ultimo thriller di Showtime".

Le riprese dei 10 episodi di The Agency sono in corso a Londra. Una data di uscita non è stata ancora annunciata.