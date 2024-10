The Agency: Data e trailer ufficiale della serie tv con Michael Fassbender basata su Le Bureau

News Serie TV

Nel cast dello spy thriller anche Jodie Turner-Smith, Jeffrey Wright e Richard Gere.

Michael Fassbender è un agente segreto "pazzo" che compie azioni "perverse" nel trailer ufficiale della nuova serie tv di Paramount+ The Agency, adattamento dello spy drama di successo francese Le Bureau - Sotto copertura, della quale è stata annunciata anche la data di debutto: dal 30 novembre ogni sabato con un nuovo episodio (due la prima settimana).

La trama e il cast stellare di The Agency

Ennesima produzione di alto profilo del servizio streaming, scritta dal duo di Edge of Tomorrow - Senza domani Jez Butterworth e John-Henry Butterworth, diretta da Joe Wright (Orgoglio e pregiudizio) e prodotta da George Clooney, The Agency vede Fassbender calarsi nei panni di Martian, un agente segreto della CIA costretto ad abbandonare la sua vita sotto copertura e tornare alla stazione di Londra dell'agenzia. Quando l'amore che si è lasciato alle spalle (Jodie Turner-Smith) riappare, il romanticismo si riaccende, mettendo la sua carriera, la sua vera identità e la sua missione in contrasto con i suoi sentimenti e scaraventando entrambi in un gioco letale di intrighi internazionali e spionaggio.

The Agency e i suoi 10 episodi vantano uno dei cast più titolati mai visto insieme in una produzione televisiva, che include anche Jeffrey Wright, Richard Gere, Katherine Waterston (Animali fantastici), John Magaro (I molti santi del New Jersey), Alex Reznik (The Social Network), Andrew Brooke (I figli degli uomini), Harriet Sansom Harris (Desperate Housewives), India Fowler (White Lines), Saura Lightfoot-Leon (Masters of the Air) e Reza Brojerdi (Homeland). Adam Nagaitis (The Walking Dead: Daryl Dixon), Ambreen Razia (The Curse), Bilal Hasna (Il problema dei 3 corpi), David Harewood (Supergirl), Kurt Egyiawan (House of the Dragon), Ray BLK, Sabrina Wu (Dottoressa Doogie) e Tom Vaughan-Lawlor (Avengers: Endgame) li affiancano con ruoli ricorrenti, mentre Hugh Bonneville (Downton Abbey) è una delle guest star.