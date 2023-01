That Dirty Black Bag, la serie Paramount+ fra western e horror: intervista con Douglas Booth e Guido Caprino

News Serie TV

Gli scenari sono quelli del più puro western in salsa spaghetti, combinati con venature horror sempre più evidenti. Il risultato è una serie italiana dal respiro molto internazionale, That Dirty Black Bag disponibile su Paramount+. La nostra video intervista ai protagonisti.

Si è appena affacciata nella piattaforma Paramount+ una curiosa serie italiana dall'ampio respiro internazionale, That Dirty Black Bag, in cui gli scenari e gli archetipi del western in versione italiana, qualcuno direbbe ancora spaghetti, si ibrida con dinamiche horror. Il tutto con tematiche molto contemporanee come la crisi ambientale, visto che nella GreenVale in cui è ambientata la storia l'aria è pesante e l'acqua la risorsa più preziosa.

La serie è prodotta, fra gli altri, da Nicola Serra e Carlo Degli Esposti per Palomar. I registi sono Mauro Aragoni e Brian O’Malley, mentre gli sceneggiatori Mauro Aragoni, Silvia Ebreul, Marcello Izzo e Fabio Paladini. Poi ci sono gli attori, ovviamente, fra cui Dominic Cooper e la coppia Douglas Booth e Guido Caprino che abbiamo incontrato in questa intervista video.