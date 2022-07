Terminal List: video intervista a Constance Wu che interpreta la giornalista investigativa Katie Buranek

News Serie TV

Abbiamo realizzato una video intervista con Constance Wu, attrice co-protagonista della serie action thriller Terminal List disponibile su Prime Video.

È possibile che abbiate notato e forse iniziato a vedere la nuova serie action thriller Terminal List, da alcuni giorni disponibile in esclusiva su Prime Video. Se vi sono piaciute le serie Jack Reacher e Jack Ryan, non potete perdere questo nuovo arrivo e decidere voi stessi se è all'altezza di chi lo ha preceduto. Seria, vendicativa e a tratti brutale, Terminal List offre il primo ruolo senza ironia alcuna per Chris Pratt, che dall'azione fantasy di Jurassic World e Guardiani della Galassia, passa a interpretare un personaggio drammatico e con non pochi traumi da smaltire. L'attore interpreta un Navy Seal che durante un'operazione militare in Medio Oriente vede morire i suoi compagni in un'imboscata e, una volta tornato a casa, si convince che dietro il fallimento di quella missione ci siano persone senza scrupoli che intende trovare.

Un personaggio che aiuta il James Reece di Pratt nella ricerca dei cattivi, è la giornalista Katie Buranek che ha il volto dell'attrice Constance Wu. Nella serie questa donna è un'indomita investigatrice che punta a scoperchiare le nefandezze dei potenti e pubblicarle sul giornale per cui lavora. Katie si rivela essere una preziosa alleata di James Reece, per quanto lui tenda a escluderla per non esporla al pericolo. Nata in Richmond in Virginia nel 1982, l'attrice è figlia di immigrati taiwanesi e da sempre è stata attratta dalla recitazione. È diventata famosa con la commedia di successo del 2018 Crazy & Rich.

Terminal List: trama e trailer della serie thriller con Chris Pratt

Oltre a Chris Pratt e Constance Wu, il cast di Terminal List include anche Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, Sean Gunn, Jared Shaw e Christina Vidal. La serie segue le vicende di James Reece che, dopo aver visto morire la sua squadra di Navy SEAL in un'imboscata durante un'operazione segreta, torna a casa dalla sua famiglia in uno stato confusionale. I ricordi di quell’evento sono annebbiati mentre sale il sospetto che qualcuno li abbia traditi. Reece va alla ricerca di prove con l'aiuto di una giornalista, ma si rende conto che forze oscure operano contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella di coloro che ama.

