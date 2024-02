Terminal List: Luke Hemsworth nel cast del prequel Dark Wolf

News Serie TV

L'attore raggiunge gli altri membri del cast Taylor Kitsch, Chris Pratt e Tom Hopper.

Prime Video ha aggiunto un altro po' di muscoli al cast di The Terminal List: Dark Wolf. Luke Hemsworth, il maggiore dei fratelli Hemsworth, reciterà nella nuova serie prequel del thriller d'azione Terminal List, accanto alle star di quest'ultima Taylor Kitsch e Chris Pratt e all'attore di The Umbrella Academy Tom Hopper.

Cosa sappiamo di The Terminal List: Dark Wolf

Creata dall'ideatore di Terminal List David DiGilio con Jack Carr, che è l'autore dai cui romanzi è stata tratta la serie di successo di Prime Video ambientata cinque anni più tardi, Dark Wolf è uno spy thriller che accompagna gli spettatori nel percorso di Ben Edwards (Kitsch) dai Navy SEAL ad agente paramilitare della CIA, approfondendo il lato più oscuro dei conflitti e il costo umano che implicano. Pratt riprende il ruolo di James Reece, mentre Hopper interpreta il Navy SEAL Raife Hastings, uno degli iconici personaggi creati da Carr che è stato anticipato faranno parte della nuova serie - a lui si aggiungono Ernest 'Boozer' Vickers e Mohammed Farooq.

Secondo Deadline, Hemsworth interpreterà Jules Landry, un egocentrico agente della CIA che nasconde una personalità pericolosamente instabile sotto il suo aspetto muscoloso. Per l'attore si tratta del primo ruolo in una serie tv dalla cancellazione di Westworld nel 2022. Curiosamente, tutti e tre i fratelli Hemsworth sono impegnati attualmente in una produzione televisiva: Liam è il nuovo Geralt di Rivia di The Witcher, mentre Chris ha ottenuto nelle stesse ore da National Geographic l'okay per la produzione di una seconda stagione della docuserie Limitless con Chris Hemsworth.