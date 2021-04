Tenebre e ossa: Com'è finita la prima stagione? La spiegazione del finale

News Serie TV

I primi otto episodi della serie fantasy tratta dai romanzi di Leigh Bardugo sono disponibili in streaming su Netflix ma cosa è successo esattamente nell'ultimo episodio?

La prima stagione di Tenebre e ossa, la nuova serie fantasy di Netflix tratta dalla popolare saga del Grishaverse della scrittrice statunitense Leigh Bardugo, ha debuttato in streaming lo scorso 23 aprile e, in pochi giorni, è entrata nella Top 10 dei contenuti più visti sul servizio di diversi paesi. Se avete cliccato su questo articolo, però, siete tra coloro che hanno già visto gli otto episodi disponibili e vorrebbero capire meglio cosa è accaduto esattamente nel finale di stagione di Tenebre e ossa. Fortunatamente i produttori esecutivi della serie, anticipando i dubbi degli spettatori, negli ultimi giorni hanno risposto a molte domande al riguardo.

Tenebre e ossa: La trama e il riassunto del finale

Al centro del racconto di Tenebre e ossa c'è Alina Starkov (Jessie Mei Li), una soldatessa che scopre di avere un potere fuori dal comune: è una Grisha, così come si chiamano gli speciali soldati dai poteri magici immaginati da Leigh Bardugo, Evoca Luce perché è in grado di richiamare la luce del sole che può sconfiggere le tenebre. Scoperta dal generale Kirigan (Ben Barnes), noto anche come L'Oscuro perché al contrario di Alina evoca le tenebre, Alina è chiamata a collaborare con lui per riappacificare la sua terra, Ravka, da anni divisa da una terribile Faglia d'ombra. Si è scoperto, però, che Kirigan è anche L'eretico Nero, il ribelle che anni prima ha creato quella stessa Faglia nella speranza di prendere il potere, e che il suo obiettivo è quello di servirsi dell'abilità di Alina per accrescere la sua potenza e governare il mondo. Nel finale Alina cerca di reagire e causa un'esplosione all'interno della faglia che sembra aver messo in salvo lei e il suo amico Mal e aver scaraventato nella faglia Kirigan. Nella scena finale, tuttavia, quest'ultimo emerge dalla faglia più potente che mai, con delle creature inquietanti che lo seguono e che sono diventate parte di un potente esercito.

Cosa sono le creature che seguono Kirigan?

Come sappiamo, la Faglia d'ombra è popolata da creature conosciute come Volcra. Si tratta di esseri alati che assomigliano a draghi e che, in passato, erano esseri umani poi morti proprio all'interno della faglia. Lo showrunner Eric Hesserer, però, ha spiegato a TV Guide che i mostri che inseguono Kirigan staccandosi dalle tenebre sono nichevo'ya, creature ombra che l'Oscuro ha creato usando la Merzost, ossia la magia oscura dei Grisha. Questa rivelazione, nei libri viene fatta soltanto nel secondo romanzo della prima trilogia ma l'autrice Leigh Bardugo, anche produttrice esecutiva della serie, ha spiegato perché era importante che il pubblico conoscesse già queste terrificanti creature. "Adoro quanto possano sembrare minacciose. Rendono bene l'idea dell'enorme potere che ha L'Oscuro. Alina pensa di averlo sconfitto ma in realtà lui esiste da moltissimo tempo e ha più di un asso nella manica", ha spiegato la scrittrice.

Alina è diventata più potente? La spiegazione del cervo nel finale

Nel finale, Alina comprende di avere grandi poteri ma sa di non poter contare solo su di essi per distruggere la Faglia. Heisserer ha spiegato che, grazie al cervo di Morozova che Alina ha rivisto sulla nave durante il suo scontro finale con L'Oscuro, la protagonista ha capito che può accrescere i suoi poteri ma è ancora lontano dal riuscire a servirsene a pieno per distruggere la Faglia. Per questo, parte con la speranza di trovare un modo per riuscire a farlo da sola. "Ha appena iniziato a scoprire i suoi poteri e il suo destino. Penso che debba aggrapparsi alla sua vulnerabilità, alla sua umanità. Mentre diventa sempre più potente, diventa una minaccia più grande non solo per L'Oscuro ma potenzialmente anche per se stessa", ha aggiunto Leigh Bardugo.

Come continuerà la storia dei Sei di Corvi?

Per Kaz Brekker (Freddy Carter), Jesper Fahey (Kit Young) e Inej Ghafa (Amita Suman), invece, la prima stagione si è conclusa su una nave diretta a Ketterdam. Fallita la missione di "rapire" l'Evoca Luce Alina, i tre si sentono sconfitti ma non sanno che proprio su quella nave si trova un membro cruciale del loro club, la Spaccacuore Nina Zenik (Danielle Galligan). L'intera prima stagione di Tenebre e ossa, per i tre lestofanti, ha rappresentato una sorta di prequel di quella che sarà la loro storia effettiva, narrata nella duologia Sei di Corvi. Nei libri, la banda tenta di entrare nella Corte di Ghiaccio la prigione più sicura di tutto il Grishaverse. "La speranza è che alla fine si possa arrivare a quella trama", ha scherzato Heisserer. "Bisogna stabilire se parlarne in una seconda stagione o più avanti. Ma intanto volevamo presentarli al pubblico", ha spiegato lo showrunner.