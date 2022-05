Teen Wolf: Tyler Hoechlin tornerà nel revival

News Serie TV

La star di Superman & Lois raggiunge Vince Mattis, annunciato nelle scorse settimane per il ruolo del figlio di Derek.

I fan di Teen Wolf possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo settimane di tribolazioni, il servizio streaming Paramount+ ha confermato che Tyler Hoechlin, uno dei pochi membri del cast originario a non averlo ancora fatto, ha firmato per riprendere il suo ruolo, Derek Hale, nel revival. E fortunatamente, giacché il telepic di due ore introdurrà il nuovo personaggio di Eli Hale, il figlio di Derek.

Teen Wolf: The Movie, la trama del film tv

Scritto dall'ideatore della serie Jeff Davis, Teen Wolf: The Movie racconta di un nuovo terrificante male che emerge a Beacon Hills, portando i lupi a ululare ancora una volta alla luna piena per chiedere il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Tuttavia, solo un lupo mannaro come Scott McCall, non più un adolescente ma ancora un Alpha, potrà radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Gli altri ritorni

Come precedentemente annunciato, nel film torneranno Tyler Posey (interprete di Scott McCall), Crystal Reed (Allison Argent), Holland Roden (Lydia Martin), Shelley Hennig (Malia Tate), Orny Adams (il coach Bobby Finstock), Linden Ashby (lo sceriffo Noah Stilinski), J.R. Bourne (Chris Argent), Seth Gilliam (il Dott. Alan Deaton), Colton Haynes (Jackson Whittemore), Ryan Kelley (l'agente Jordan Parrish), Melissa Ponzio (Melissa McCall), Ian Bohen (Peter Hal), Dylan Sprayberry (Liam Dunbar) e Khylin Rhambo (Mason Hewitt). Non ci sarà invece Dylan O'Brien (Stiles Stilinski), il quale ha spiegato di essere stato preso alla sprovvista dall'annuncio del film e di non essere riuscito a conciliarlo con i suoi altri impegni, aggiungendo: "Alla fine, ho realizzato che l'abbiamo lasciata in un posto davvero buono per me e voglio ancora lasciarla lì. Gli auguro ogni bene e lo guarderò la prima sera che uscirà".