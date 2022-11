Teen Wolf: Nuove foto del film tv sequel in arrivo su Paramount+

News Serie TV

Il telepic di due ore sarà disponibile in streaming su Paramount+ all'inizio del 2023.

Il terrificante nuovo male emerso a Beacon Hills ha un volto. E, oltre a essere "terrificante" per davvero, ha una lunga e rinomata storia di sangue alle spalle. Stiamo parlando del Nogitsune, uno dei villain più famosi di Teen Wolf, ritratto in una delle nuove foto del sequel Teen Wolf: The Movie pubblicate da Entertainment Weekly in attesa dell'arrivo sugli schermi del film tv il 26 gennaio, in streaming su Paramount+ (in Italia sulla stessa piattaforma sempre all'inizio del prossimo anno).

Teen Wolf: The Movie, la trama e le nuove foto del film tv

Scritto dall'ideatore della serie Jeff Davis, Teen Wolf: The Movie vedrà i lupi mannari di Beacon Hills ululare ancora una volta alla luna piena per chiedere il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato. Solo un lupo mannaro come Scott McCall (interpretato nuovamente da Tyler Posey), non più un adolescente ma ancora un Alpha, potrà riuscire nell'impresa di riunirli tutti; non solo i nuovi alleati ma anche molti dei suoi amici fidati.

"Beacon Hills ha regolarmente incasinato lui e tutti quelli che ci vivono - ad eccezione di Peter Hale, lui prospera a Beacon Hills", ha raccontato Posey al sito. "Ma Scott vuole cambiare le cose. Ora vive a Los Angeles. Voleva allontanarsi, provare una nuova vita, provare qualcosa di diverso e vedere se funzionava, magari allontanarsi un po' dal ruolo di leader", e invece la nuova minaccia lo costringe a tornare a casa per combatterla. Il Nogitsune appunto, che, come mostra la foto, ha portato con sé Allison Argent (Crystal Reed), tornata apparentemente dal mondo dei morti. Parlando del suo sorprendente ritorno, Reed si è limitata a dire che nel film tv interpreta una versione molto "diversa" di Allison, uccisa nella stagione 3 di Teen Wolf proprio mentre combatteva il villain. "Non sappiamo se è viva", ha aggiunto cripticamente.

Gli altri ritorni

Posey e Reed non sono gli unici membri del cast di Teen Wolf a tornare nel telepic. Come sappiamo dalle notizie precedenti, rivedremo anche J.R. Bourne (interprete di Chris Argent), Tyler Hoechlin (Derek Hale), Holland Roden (Lydia Martin), Shelley Hennig (Malia Tate), Colton Haynes (Jackson Whittemore), Orny Adams (il coach Bobby Finstock), Linden Ashby (lo sceriffo Noah Stilinski), Seth Gilliam (il Dott. Alan Deaton), Ryan Kelley (l'agente Jordan Parrish), Melissa Ponzio (Melissa McCall), Ian Bohen (Peter Hale), Dylan Sprayberry (Liam Dunba) e Khylin Rhambo (Mason Hewitt). Inoltre, Derek sarà accompagnato dal figlio Eli, interpretato dalla nuova aggiunta al cast Vince Mattis.

Foto: Curtis Bonds Baker, Matt Miller, Paramount+ (Entertainment Weekly)