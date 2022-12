Teen Wolf: La battaglia ha inizio nel trailer ufficiale del film tv sequel

News Serie TV

Il telepic sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ all'inizio del prossimo anno.

Gli anni passano ma il male tormenta ancora Beacon Hills come se fosse il primo episodio di Teen Wolf. Anzi, la situazione sembra essere peggiorata. E quando persino il tuo più fidato amico/alleato/qualcosa-di-più torna (dalla morte!) per schierarsi col nemico, non hai altra scelta se non riunire il branco e ogni creatura soprannaturale per combattere la battaglia più dura di tutte in Teen Wolf: The Movie, l'attesissimo film tv sequel della serie di successo conclusasi nel 2017 dopo sei stagioni, del quale Paramount+ ha diffuso il trailer ufficiale in occasione della Comic Con Experience di San Paolo in Brasile.



Teen Wolf: The Movie: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La trama di Teen Wolf: The Movie

Disponibile in streaming negli Stati Uniti dal 26 gennaio (in Italia all'inizio del prossimo anno sempre su Paramount+), il telepic di due ore racconta di un nuovo terrificante male che emerge a Beacon Hills, portando i lupi a ululare ancora una volta alla luna piena per chiedere il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Tuttavia, solo un lupo mannaro come Scott McCall (interpretato nuovamente da Tyler Posey), non più un adolescente ma ancora un Alpha, potrà radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Come il trailer ricorda in modo chiaro e preoccupante, Crystal Reed riprende il ruolo di Allison Argent. Il personaggio era deceduto nella terza stagione di Teen Wolf, trafitto da una spada del demone Oni. Il Nogitsune, uno dei villain più famosi della serie, sembra avere a che fare con il suo sorprendente ritorno; in realtà una versione molto "diversa" della Allison che avevamo conosciuto. E se il gruppo degli "amici fidati" non sembra includere più lei, Scott può contare ancora su Lydia Martin (Holland Roden), Malia Tate (Shelley Hennig), Chris Argent (J.R. Bourne), Bobby Finstock (Orny Adams), Noah Stilinski (Linden Ashby), Melissa McCall (Melissa Ponzio), Jordan Parrish (Ryan Kelley), il Dott. Alan Deaton (Seth Gilliam), Peter Hale (Ian Bohen), Liam Dunbar (Dylan Sprayberry), Mason Hewitt (Khylin Rhambo) e i beniamini dei fan Derek Hale (Tyler Hoechlin) e Jackson Whittemore (Colton Haynes). Tra i "nuovi alleati" abbiamo invece Hikari Zhang (Amy Lin Workman), Ishida (Nobi Nakanishi) e il figlio di Derek, Eli Hale (Vince Mattis).