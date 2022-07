Teen Wolf: Il primo teaser trailer del revival riporta in vita Allison e introduce il figlio di Derek

News Serie TV

Le prime immagini dell'atteso sequel della serie tv mostrate al Comic-Con di San Diego.

Teen Wolf grande protagonista della prima giornata di incontri al Comic-Con di San Diego con il rilascio, durante il panel, del primo taser trailer del film tv revival, Teen Wolf: The Movie, in arrivo prossimamente su Paramount+. L'anteprima ha fatto due cose importantissime: svelare i connotati del ritorno di Crystal Reed nei panni di Allison Argent e mostrare per la prima volta Eli Hale, il figlio mai-visto-prima di Derek Hale interpretato da Vince Mattis.

Teen Wolf: The Movie, la trama del revival

Scritto dall'ideatore della serie Jeff Davis, Teen Wolf: The Movie racconta di un nuovo terrificante male che emerge a Beacon Hills, portando i lupi a ululare ancora una volta alla luna piena per chiedere il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Tuttavia, solo un lupo mannaro come Scott McCall, non più un adolescente ma ancora un Alpha, potrà radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Come i fan di Teen Wolf ricorderanno, Allison è deceduta nella terza stagione, trafitta da una spada del demone Oni. Lo aveva fatto eroicamente, salvando le vite dei suoi amici. Ora, nel teaser trailer, si vede uno Scott sconvolto (Tyler Posey) rivolgersi a Chris Argent (J.R. Bourne), il padre della ragazza, urlando che "Allison è viva" e che "è tornata", prima di vederla con i nostri stessi occhi. Questo, chiaramente, non chiarisce moltissime cose. La clip svela anche l'aspetto di Eli, il figlio adolescente di Derek (Tyler Hoechlin), dapprima in una scena che lo vede in compagnia proprio del padre. Ma non sappiamo ancora cosa abbia attirato la loro attenzione. Holland Roden è di nuovo la regina delle urla Lydia, mentre Shelley Hennig mostra i denti di nuovo nei panni di Malia. Nel frattempo, la voce fuori campo di quello che si presume sia il Big Bad della storia, lo Nogitsune, che i fan ricorderanno altrettanto bene, dice: "Vuoi punire lui, i suoi amici, tutti quelli che ama? Rendimi libero e giocheremo un nuovo gioco. Un gioco di caos, conflitti e dolore!".

Gli altri ritorni

Teen Wolf: The Movie riporterà sullo schermo anche il coach Bobby Finstock (Orny Adams), lo sceriffo Noah Stilinski (Linden Ashby), il Dott. Alan Deaton (Seth Gilliam), Jackson Whittemore (Colton Haynes), l'agente Jordan Parrish (Ryan Kelley), Melissa McCall (Melissa Ponzio), Peter Hal (Ian Bohen), Liam Dunba (Dylan Sprayberry) e Mason Hewitt (Khylin Rhambo). Non rivedremo invece né Stiles Stilinski né Kira Yukimura, per ragioni diverse riconducibili ai loro interpreti, Dylan O'Brien e Arden Cho.