Teen Wolf, il film tv sequel: Ian Bohen si dice fiducioso sul ritorno di Derek e Peter

Lui e Tyler Hoechlin sono impegnati sul set di Superman & Lois, una delle serie più seguite di The CW.

Lo scorso mese, quando Paramount+ ha reso pubblica la lista degli attori e delle attrici di Teen Wolf che hanno accettato di riprendere i rispettivi ruoli nel film tv sequel, abbiamo scoperto che Tyler Hoechlin e Ian Bohen, entrambi impegnati sul set della stagione 2 di Superman & Lois, erano tra i pochi assenti insieme con Dylan O'Brien. Il servizio streaming aveva assicurato che altri nomi sarebbero stati annunciati prossimamente. Nel frattempo, da TVLine arrivano alcune dichiarazioni dello stesso Bohen che contribuiscono a non far perdere la speranza.

Il film tv di Teen Wolf: Derek e Peter ci saranno?

In Teen Wolf, Hoechlin e Bohen hanno interpretato il lupo mannaro Derek Hale e suo zio Peter, l'alfa che ha morso Scott trasformandolo in licantropo. "Ci piacerebbe farlo insieme, e riesco senz'altro a immaginare un modo in cui veniamo riuniti", ha detto l'attore. "So che gireranno qui molto presto, quindi avrete sicuramente notizie a breve - che si tratti di un sì o di un no. Ma sono fiducioso al riguardo. Non vedrei un film in cui Derek e Peter non fossero presenti".

La stessa domanda, sul suo possibile coinvolgimento nel film, era stata posta all'inizio di quest'anno a Hoechlin, il quale però si era tenuto decisamente più vago. "Non posso né confermare né smentire", aveva detto al sito. "Vedremo. Ci sono molte cose che stanno succedendo, ma non ho alcuna conferma al momento. In questo mondo tutto è possibile".

Teen Wolf: The Movie, la trama e il cast

Scritto dall'ideatore della serie Jeff Davis, Teen Wolf The Movie racconta di un nuovo terrificante male che emerge a Beacon Hills, portando i lupi a ululare ancora una volta alla luna piena per chiedere il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Tuttavia, solo un lupo mannaro come Scott McCall, non più un adolescente ma ancora un Alpha, potrà radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Oltre a Tyler Posey nuovamente nei panni di Scott, nel film ritroveremo Crystal Reed (Allison Argent), Holland Roden (Lydia Martin), Shelley Hennig (Malia Tate), Orny Adams (il coach Bobby Finstock), Linden Ashby (lo sceriffo Noah Stilinski), J.R. Bourne (Chris Argent), Seth Gilliam (il Dott. Alan Deaton), Colton Haynes (Jackson Whittemore), Ryan Kelley (l'agente Jordan Parrish), Melissa Ponzio (Melissa McCall) e Dylan Sprayberry (Liam Dunbar).