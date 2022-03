Teen Wolf: Il film tv introduce Eli Hale, il figlio di Derek

News Serie TV

Annunciati inoltre altri due ritorni dalla serie originale, incluso Ian Bohen.

Colpo di scena nel film tv di Paramount+ che presto darà un seguito alle storie della popolarissima serie soprannaturale Teen Wolf. Mentre tutto indica che Tyler Hoechlin, impegnato sul set di Superman & Lois, non sarà della partita, deludendo quei tanti che speravano in un ritorno di Derek Hale, il suo personaggio, dalle ultime notizie sui casting si scopre che il telepic coinvolgerà Vince Mattis nei panni... del figlio quindicenne di Derek!

Teen Wolf: The Movie, le altre nuove aggiunte al cast

Si tratta di un personaggio nuovo per l'universo di Teen Wolf; mai in passato, fino alla conclusione della serie nel 2017, si era parlato di Eli Hale. Nessun ulteriore dettaglio è disponibile al momento, mentre sappiamo che il film introdurrà anche Ishida, un agente interpretato da Nobi Nakanishi (Hit-Monkey), e Hikari Zhang, con il volto di Amy Lin Workman (American Housewife). Il primo dei due interpreterà un personaggio diverso da quello del quale aveva vestito i panni nella terza stagione di Teen Wolf, ovvero la versione più giovane del boss del crimine Katashi.

Non è tutto. Ian Bohen, che all'inizio del mese si era detto fiducioso su un suo ritorno, è stato riconfermato nei panni di Peter Hale, lo zio di Derek. Khylin Rhambo riprenderà invece il ruolo di Mason Hewitt, il migliore amico di Liam (Dylan Sprayberry) diventato un membro del branco di Scott (Tyler Posey) dopo la scoperta del soprannaturale. Nella serie, Mason è stato anche il fidanzato di Corey, personaggio al momento non confermato nel film.

La trama di Teen Wolf: The Movie

Scritto dall'ideatore della serie Jeff Davis, Teen Wolf The Movie racconta di un nuovo terrificante male che emerge a Beacon Hills, portando i lupi a ululare ancora una volta alla luna piena per chiedere il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Tuttavia, solo un lupo mannaro come Scott McCall, non più un adolescente ma ancora un Alpha, potrà radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Oltre a Posey e Sprayberry, nel film ritroveremo Crystal Reed (Allison Argent), Holland Roden (Lydia Martin), Shelley Hennig (Malia Tate), Orny Adams (il coach Bobby Finstock), Linden Ashby (lo sceriffo Noah Stilinski), J.R. Bourne (Chris Argent), Seth Gilliam (il Dott. Alan Deaton), Colton Haynes (Jackson Whittemore), Ryan Kelley (l'agente Jordan Parrish) e Melissa Ponzio (Melissa McCall).