Teen Wolf: Ecco chi tornerà nel film tv sequel

Nel film rivedremo tra gli altri Tyler Posey e, a sorpresa, anche Crystal Reed.

I protagonisti del film tv che prossimamente darà un seguito al drama soprannaturale Teen Wolf hanno un volto, chiaramente familiare. In occasione dell'ultimo incontro con gli investitori, il servizio streaming Paramount+ ha svelato finalmente i nomi degli attori e delle attrici della serie di successo di MTV che riprenderanno i propri ruoli in Teen Wolf The Movie.

Il film di Teen Wolf: Chi torna e chi no

Per la gioia dei fan, il protagonista Tyler Posey ha firmato per riprendere il ruolo di Scott McCall insieme alla sua storica "spalla" Crystal Reed, interprete di Allison Argent. Quest'ultima, come ricorderete, morì tragicamente nella terza stagione, quindi la logica ci porta a credere che riapparirà via flashback. Ma chi può dirlo, giusto?

Rivedremo inoltre la Lydia Martin di Holland Roden, la Malia Tate di Shelley Hennig, il coach Bobby Finstock di Orny Adams, lo sceriffo Noah Stilinski di Linden Ashby, il Chris Argent di J.R. Bourne, il dottor Alan Deaton di Seth Gilliam, il Jackson Whittemore di Colton Haynes, l'agente Jordan Parrish di Ryan Kelley, la Melissa McCall di Melissa Ponzio e il Liam Dunbar di Dylan Sprayberry.

Ora, se siete arrivati fin qui, avrete capito da soli che mancano all'appello almeno un paio di "pezzi grossi": Dylan O'Brien, interprete di Stiles Stilinski e lanciato verso una fortunata carriera cinematografica, e Tyler Hoechlin, interprete di Derek Hale e impegnato sul set della serie di The CW Superman & Lois. La produzione, tuttavia, insiste a non dare nulla per scontato perché altri nomi saranno annunciati prossimamente.

La trama di Teen Wolf The Movie

In Teen Wolf The Movie, un nuovo terrificante male emergerà a Beacon Hills, portando i lupi a ululare ancora una volta alla luna piena per chiedere il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Tuttavia, solo un lupo mannaro come Scott McCall, non più un adolescente ma ancora un Alpha, potrà radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato. L'ideatore di Teen Wolf Jeff Davis ha scritto la sceneggiatura del film e ne sarà il produttore esecutivo.