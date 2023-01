Teen Wolf: Cos'è successo nel film tv sequel e perché i fan sono così arrabbiati?

News Serie TV

Teen Wolf: The Movie è disponibile negli Stati Uniti su Paramount+. In Italia arriverà prossimamente.

Nella testa di Jeff Davis, l'ideatore e produttore esecutivo della serie soprannaturale di successo Teen Wolf, tornare per lasciare tutto com'era non avrebbe portato a nulla. Nel film tv sequel disponibile da poche ore su Paramount+ (non in Italia, dove arriverà prossimamente), Scott McCall e i suoi amici si riuniscono a Beacon Hills per la battaglia della loro vita. Ciò che ha sconvolto i fan, mettendoli sul piede di guerra, è che - attenzione alle anticipazioni! - non tutti ne escono vivi.

Teen Wolf: Cosa succede nel film tv sequel?

Teen Wolf: The Movie racconta di un nuovo terrificante male che emerge a Beacon Hills, portando i lupi a ululare ancora una volta alla luna piena per chiedere il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Scott McCall (interpretato nuovamente da Tyler Posey), non più un adolescente ma ancora un Alpha, raduna nuovi alleati e riunisce amici fidati per combattere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Stiamo parlando del Nogitsune, uno dei villain più famosi della serie, che tra le varie cose porta con sé la compianta Allison Argent (Crystal Reed), o ameno qualcuno o qualcosa che le assomiglia molto. Durante la battaglia finale con la bestia, Derek Hale, l'amato personaggio interpretato dall'attuale star di Superman & Lois Tyler Hoechlin, si sacrifica trattenendola abbastanza a lungo da permettere a Jordan Parrish (Ryan Kelley) di mandarla all'altro mondo con il fuoco dell'inferno. Facendo questo, Derek salva gli altri e in particolare suo figlio, Eli (Vince Mattis), che alla fine del film completa la sua trasformazione in lupo mannaro.

Jeff Davis spiega le ragioni di questa svolta

Vedere Derek bruciare con il Nogitsune non è qualcosa che i fan di Teen Wolf hanno preso bene, benché qualcosa di simile era atteso o almeno temuto. Il motivo di una simile scelta Davis, che ha scritto il film, lo ha spiegato in un'intervista con TVLine. "Se fai un film, lo fai davvero, altrimenti è solo un altro episodio della serie", ha detto. "Vuoi correre grandi rischi e raccontare una grande storia".

E Hoechlin, che ha dato il suo contributo anche come produttore, era del tutto d'accordo con la sua decisione di sacrificare Derek. "Non l'avrei fatto senza la benedizione di Tyler", ha aggiunto Davis. "Un giorno l'ho chiamato e gli ho detto: 'Ehi, e se facessimo un grande finale per Derek - un finale sacrificale ed eroico? Ti piacerebbe?'. E lui ha detto: 'Sì, parliamone'. Era molto coinvolto, quindi non è stata solo una mia scelta, è stata anche parzialmente sua. Quindi date la colpa anche a lui!".