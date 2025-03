Ted Lasso rinnovata ufficialmente per una quarta stagione: Ci sarà anche Jason Sudeikis!

News Serie TV

Apple TV+ ha confermato il rinnovo della pluripremiata comedy Ted Lasso per una quarta stagione in cui tornerà anche il protagonista del titolo interpretato da Jason Sudeikis: ecco tutto quello che sappiamo.

Ci abbiamo creduto ed è successo! Ted Lasso, la comedy di successo con Jason Sudeikis nei panni di un instancabilmente ottimista allenatore di football americano trapiantato in Inghilterra, è stata rinnovata ufficialmente per una quarta stagione. La conferma è arrivata da Apple TV+, dopo che nei mesi scorsi si erano rincorse indiscrezioni su un quarto capitolo sempre più probabile, nonostante la storia sembrasse conclusa con la terza stagione. La novità più importante, e sicuramente gradita dai fan, riguarda però Jason Sudeikis confermato nei nuovi episodi sia come protagonista che come produttore esecutivo.

Ted Lasso 4 si farà: Le dichiarazioni di Jason Sudeikis e di Apple TV+

Ospite del podcast New Heights di Travis e Jason Kelce, Sudeikis ha confermato l'arrivo di una quarta stagione e ne ha anche anticipato il tema: la storia ruoterà attorno a Ted che allena una squadra femminile. Successivamente l'attore, tramite un comunicato, ha anticipato: "Continuiamo a vivere in un mondo in cui molti fattori ci hanno condizionati a 'guardare dove metti i piedi prima di saltare'. Nella quarta stagione, i ragazzi dell'AFC Richmond imparano a SALTARE PRIMA DI GUARDARE, scoprendo che ovunque atterrino, è esattamente il luogo in cui sono destinati a essere".

"Ted Lasso è stato un vero e proprio fenomeno, capace di ispirare una fanbase appassionata in tutto il mondo e di regalare infinite gioie e risate, il tutto diffondendo gentilezza, empatia e un’incrollabile fiducia", ha aggiunto Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+. "Tutti in Apple sono entusiasti di poter continuare la collaborazione con Jason e le brillanti menti creative dietro questa serie", ha concluso.

Le anticipazioni della quarta stagione

Il rinnovo arriva quasi due anni dopo l'uscita del finale della terza stagione, il 31 maggio 2023. In quell'episodio, che in un primo momento si pensava potesse essere il finale di serie, coach Lasso era tornato a casa, in Kansas, Roy era stato nominato capo allenatore dell'AFC Richmond, mentre Keeley e Rebecca si erano lanciate in una nuova impresa: fondare una squadra di calcio femminile del Richmond (e proprio qui potrebbe collegarsi la trama anticipata da Sudeikis).

La quarta stagione di Ted Lasso vedrà l’ingresso del vincitore dell'Emmy Jack Burditt (Nobody Wants This, Modern Family, 30 Rock) come produttore esecutivo, grazie a un nuovo accordo con Apple TV+. Jason Sudeikis sarà ancora protagonista e produttore esecutivo insieme a Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel. Brett Goldstein firmerà la sceneggiatura e sarà produttore esecutivo al fianco di Leanne Bowen. Lo scorso agosto avevamo appreso che Brett Goldstein (Roy Kent), Hannah Waddingham (Rebecca Welton) e Jeremy Swift (Leslie Higgins) avevano già firmato con Warner Bros. Television per la quarta stagione, mentre era ancora in bilico il ritorno di Sudeikis, Hunt (Coach Willis Beard) e Juno Temple (Keeley Jones). Adesso abbiamo la conferma del ritorno del protagonista e immaginiamo che avremo altre notizie sul cast a brevissimo. Una data d'uscita su Apple TV+, naturalmente, non è stata ancora fissata. Intanto....BELIEVE!