Ted Lasso: La quarta stagione è vicina! Tre attori hanno già firmato

La comedy di successo di Apple TV+ sarebbe vicinissima a un rinnovo ufficiale, nonostante il soddisfacente finale della terza stagione: ecco cosa sappiamo.

La partita, dopotutto, non era ancora finita. Deadline rivela che tre membri del cast principale di Ted Lasso - Hannah Waddingham, Brett Goldstein e Jeremy Swift - avrebbero firmato con Warner Bros. Television per una quarta stagione. Un quarto capitolo della pluripremiata comedy sportiva sarebbe quindi sempre più vicino. La notizia non sorprende più di tanto visto che Apple TV+ non ha mai chiamato la terza stagione "ultima", nonostante fosse stata concepita effettivamente come quella conclusiva.

Ted Lasso 4 si farà? Tutto quello che sappiamo

Al momento i tre attori che hanno firmato sono quelli che fanno parte del sindacato degli attori del Regno Unito Equity. Il passo successivo per Warner Bros. sarebbe stringere accordi anche con i membri del SAG-AFTRA, in primis Jason Sudeikis e Brendan Hunt, che hanno anche co-creato e prodotto a livello esecutivo lo show, e Juno Temple. Sudeikis, in diverse interviste, aveva precisato che la storia dell'allenatore di football americano trapiantato in Inghilterra e diventato coach di una squadra di calcio, così come da lui concepita, era arrivata al capolinea. "Questa è la fine della storia che volevamo raccontare, che speravamo di raccontare, che amavamo raccontare", aveva detto l'attore. Il fatto che le persone vogliano di più e siano curiose al di là di ciò che ancora non sanno succederà nella terza stagione è lusinghiero", aveva detto a Deadline.

Come è finita la terza stagione di Ted Lasso

Il lungo finale della terza stagione, arrivato in streaming a maggio 2023, aveva tutta l'aria di essere un finale di serie, o almeno della serie così come l'abbiamo conosciuta. Coach Lasso è tornato a casa, in Kansas, e si è riunito con suo figlio Henry a cui ha dato lo stesso consiglio che una volta aveva dato a Sam: "Sii un pesce rosso". Prima, però, ha assicurato all'AFC Richmond un finale di stagione coi fiocchi, con la vittoria sul West Ham United e il secondo posto dopo il Manchester City. Anche tutti gli altri personaggi hanno avuto un lieto fine, ciascuno a suo modo, nonostante siano stati lanciati degli ami per possibili nuove storie (Keeley e Rebecca avevano proposto una nuova sfida, cioè una squadra di calcio femminile del Richmond). In attesa di avere nuove notizie, non ci resta che incrociare le dita ed esclamare... BELIEVE!