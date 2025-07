Ted Lasso: Iniziate le riprese della quarta stagione, la prima foto svela chi tornerà

News Serie TV

A Kansas City è partita la produzione della quarta stagione di Ted Lasso: Apple TV+ ha svelato la prima foto scattata sul set con i protagonisti Jason Sudeikis, Juno Temple, Hannah Waddingham e Jeremy Swift.

La panchina di Ted Lasso diventa di nuovo affollata, ma stavolta cambia continente. Apple TV+ ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese della quarta stagione della pluripremiata comedy sportiv a Kansas City, città natale del protagonista interpretato da Jason Sudeikis. Il servizio di video in streaming ha diffuso anche la prima foto ufficiale dal set: seduti attorno a un tavolo di una tavola calda locale compaiono i volti familiari dello stesso Jason Sudeikis, Juno Temple (Keeley Jones), Hannah Waddingham (Rebecca Welton) e Jeremy Swift (Leslie Higgins).

Ted Lasso 4: La trama e le anticipazioni

Ted Lasso riparte con un cambiamento importante. Ma il ritorno negli Stati Uniti non è solo geografico. Stando alla sinossi ufficiale diffusa da Apple TV+, Ted sarà chiamato ad affrontare la sua prova più grande: allenare una squadra femminile di calcio di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato.

Ricorderete che l'ultimo episodio della terza stagione, andato in onda il 31 maggio 2023, sembrava avere un finale che chiudeva il cerchio. Ted tornava a casa, Roy diventava capo allenatore dell'AFC Richmond e Keeley e Rebecca si lanciavano nell'ambizioso progetto di una squadra femminile. Ora quella storia, quindi, riparte proprio da lì.

Il cast: ritorni importanti e nuove aggiunte

Accanto a Sudeikis, tornano anche Brendan Hunt (Coach Beard), Brett Goldstein (Roy Kent) e nuovi ingressi arricchiranno il gruppo di personaggi. Tra i nuovi volti troviamo Tanya Reynolds (Sex Education), Jude Mack, Faye Marsay (Andor), Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely (conosciuto per il ruolo del giovane Luke Skywalker in Obi-Wan Kenobi) che interpreterà Henry, il figlio di Ted, un recasting di Gus Turner.

Si notano, però, alcune assenze nel cast principale: non risultano confermati per ora Phil Dunster (Jamie Tartt), Nick Mohammed (Nate Shelley), Toheeb Jimoh (Sam Obisanya), Cristo Fernández (Dani Rojas), Kola Bokinni (Isaac), Billy Harris (Colin) e James Lance (Trent Crimm). Non è escluso un loro ritorno in veste di guest star, ma Apple non ha ancora fatto sapere nulla di ufficiale in merito.

Una novità importante riguarda anche il team creativo: Jack Burditt, vincitore dell’Emmy per 30 Rock e Modern Family, si è unito al team come nuovo produttore esecutivo. Accanto a lui, tornano anche Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee, Bill Wrubel e lo stesso Goldstein, che firmerà anche la sceneggiatura. Lo sviluppo resta nelle mani dello storico team composto da Sudeikis, Bill Lawrence, Joe Kelly e Brendan Hunt, in collaborazione con Warner Bros. Television e Universal Television.