Ted Lasso e i giocatori dell'AFC Richmond entrano nel videogame FIFA 23

Nessuno si sarebbe aspettato questo: i personaggi della serie Ted Lasso saranno giocabili nella nuova versione di FIFA della EA Sports.

Siamo ancora troppo pochi a conoscere quel capolavoro di serie TV comica con sfumature drammatiche che è Ted Lasso. Solo pochi giorni fa è stata eletta agli Emmy Awards per il secondo anno consecutivo come la migliore serie nella categoria commedia premiando nuovamente anche il suo protagonista Jason Sudeikis. L'attore interpreta il coach di football americano Ted Lasso che si ritrova ad allenare una squadra di calcio della Premier League inglese. Insieme al suo secondo, chiamato da tutti coach Beard (con il volto dell'attore da Brendan Hunt che come Sudeikis è produttore della serie), Lasso entra in collisione con i britannici per il gap culturale USA/UK e perché di calcio non ne sa nulla, ma il suo indistruttibile ottimismo sembra essere l'arma vincente su ogni fronte.

Ted Lasso, disponibile in streaming soltanto per chi è abbonato a Apple TV+, è una serie con un alto livello di raffinatezza nella scrittura e nello sviluppo degli archi narrativi dei personaggi, tali da elevare il talento degli attori a prescindere dall'importanza del ruolo. Hannah Waddingham e Juno Temple sono eccezionali interpreti femminili, perfettamente calate nell'umorismo e nei sentimenti della serie. Tra i giocatori spicca Brett Goldstein, anche lui due volte vincitore dell'Emmy, nei panni del ruvido Roy Kent. Lui e gli altri attori della squadra dell'AFC Richmond sono stati invitati a farlo un salto mediale, transitando verso il mondo dei videogiochi.

Con grande sorpresa di tutti, la Electronic Arts ha annuciato che la fittizia squadra di Ted Lasso sarà inclusa tra quelle realmente esistenti nel nuovo FIFA 23, videogame di calcio che ogni anno arriva aggiornato sulle console di gioco. I gamer che acquisteranno il videogame potranno scegliere l'AFC Richmond in più modalità di gioco con a disposizione una serie di oggetti della squadra, divise in primis. Potrà essere scelto anche lo stesso Ted Lasso nella Modalità Carriera Allenatore mettendolo alla guida di qualunqua squadra vogliano. Qui sotto il divertente trailer con i personaggi in versione digitale, tra cui i giocatori Jamie Tartt, Dani Rojas, Sam Obisanya e il già citato Roy Kent.







