Ted Lasso 2: Il trailer ufficiale italiano della nuova stagione in arrivo su Apple TV+

L'apprezzata comedy con Jason Sudeikis tornerà in streaming con i nuovi episodi il 23 luglio.

Per Ted Lasso, il pittoresco allenatore interpretato nell'omonima serie da Jason Sudeikis, è arrivato il momento di mandare un'altra palla in rete (che in tempi di campionati europei di calcio, non è affatto male). Apple TV+ ha diffuso oggi il trailer ufficiale italiano della seconda stagione della comedy che debutterà in streaming il prossimo 23 luglio con i primi due episodi seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì.





La trama di Ted Lasso e le anticipazioni della seconda stagione

Creata dallo stesso Sudeikis con l'ideatore di Scrubs Bill Lawrence e già rinnovata anche per una terza stagione, Ted Lasso è una delle serie tv più apprezzate di AppleTV+. Nella comedy, vincitrice di diversi premi internazionali tra cui il Golden Globe al protagonista nella categoria miglior attore in una serie comica, Sudeikis veste i panni di un allenatore di football universitario del Kansas assunto per allenare una squadra di calcio professionistica in Inghilterra, nonostante non abbia alcuna esperienza in questo sport. Ma ciò che gli manca nella conoscenza, lo compensa con ottimismo, determinazione da sfavorito... e biscotti. Nei nuovi episodi Lasso cercherà di mantenere la sua innata positività nonostante la retrocessione della sua squadra e presenterà ai giocatori un suo cattivissimo alter ego, Led Lasso, dai metodi alquanto bizzarri.

Il cast

Insieme a Sudeikis, nella seconda stagione torneranno Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster e Nick Mohammed e a loro si unirà la new entry Sarah Niles.