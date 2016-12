Taboo: Tom Hardy cerca vendetta nel nuovo trailer della miniserie

Mai mettersi tra un uomo e la sua eredità. Men che meno se questa gli spetta dopo l'assassinio del padre. BBC One ha diffuso un nuovo trailer di Taboo, miniserie co-prodotta con l'americana FX che ritrae la star del cinema Tom Hardy (Inception, Mad Max: Fury Road) nei panni di un avventuriero dell'Ottocento. Un uomo tormentato che si pensava fosse morto in Africa, James Keziah Delaney torna a Londra per prendere in mano le redini dell'impero di suo padre, azioni che lo scaraventano in un gioco pericoloso fatto di tradimenti e omicidi.

Co-ideata dallo stesso Hardy e prodotta da Ridley Scott, Taboo andrà in onda dal 7 gennaio nel Regno Unito e dal 10 negli Stati Uniti. Al momento una data italiana non è stata ancora annunciata.