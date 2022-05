Taboo 2 riparte: Ecco quando sarà girata la seconda stagione della serie con Tom Hardy

News Serie TV

Ben cinque anni dopo il rinnovo, lo showrunner Steven Knight ha confermato di essere intenzionato a riavviare la produzione: ecco quando.

Ce ne saremmo facilmente dimenticati se non fosse che Taboo, l'apprezzata serie thriller dark britannica co-prodotta da BBC e FX e prodotta a livello esecutivo anche da Ridley Scott, è rimasta nel cuore di molti appassionati. Soprattutto di quelli affezionati all'irresistibile coppia formata dall'attore Tom Hardy e dallo sceneggiatore Steven Knight, lo stesso che nel frattempo ci ha regalato quel capolavoro che è Peaky Blinders. Ebbene, rinnovata per una seconda stagione nel lontano 2017, Taboo finalmente riparte: è stato lo stesso co-creatore Steven Knight a svelare che l'attesa sta per finire visto che le riprese ripartiranno presto.

La trama di Taboo

Taboo, in Italia ora disponibile in streaming su Netflix, segue Tom Hardy nei panni di un enigmatico avventuriero ritenuto scomparso da tempo che torna a Londra per vendicare la morte del padre e si ritrova a lottare contro la potente Compagnia delle Indie Orientali. Nella serie hanno recitato, tra gli altri, anche Oona Chaplin, Jessie Buckley e Jonathan Pryce.

Taboo 2: Quando iniziano le riprese

Nonostante il rinnovo, i fan iniziavano ad essere preoccupati perché della seconda stagione non avevamo più notizie da tempo. Pochi giorni fa, ospite durante una convention a Birmingham, Steven Knight ha confermato di avere in mente almeno altre due stagioni della serie e ha fissato anche una data approssimativa per l'inizio delle riprese della seconda stagione: verso la fine del 2023. Certo, bisognerà attendere ancora parecchio tempo ma Knight si è detto assolutamente "desideroso di continuare" insieme a Tom Hardy. "Tom ed io siamo entrambi desiderosi di continuare e ci sono molte persone che vogliono che continuiamo in quella direzione. Il problema è stato trovare il tempo e decidere cosa fare dopo", ha spiegato lo showrunner. Ora non ci resta che armarci ancora di pazienza e, nell'attesa, consolarci con l'ultima stagione di Peaky Blinders in arrivo su Netflix il 10 giugno.