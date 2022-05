Sylvester Stallone nella prima foto della serie tv Tulsa King

News Serie TV

Il crime drama mette il divo di Hollywood nei panni di un gangster.

Il servizio streaming Paramount+ ha diffuso la prima foto di Sylvester Stallone in Tulsa King, prima volta in una serie tv da protagonista per la star di Hollywood amata per i suoi ruoli iconici in Rocky e Rambo.

La trama e il cast di Tulsa King

Disponibile prossimamente, Tulsa King è un crime drama creato - tenetevi forte - dell'ideatore di Yellowstone Taylor Sheridan. La storia si concentra su Dwight 'Il Generale' Manfredi (Stallone), un gangster che, uscito di prigione dopo 25 anni, viene esiliato senza tante cerimonie dal suo capo, ritrovandosi a gestire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Resosi contro che la sua famiglia criminale potrebbe non avere a cuore i suoi interessi, Dwight mette insieme un gruppo di individui improbabili per aiutarlo a stabilire un nuovo impero criminale in un luogo che per lui assomiglia a un altro pianeta.

Il resto del cast include Domenick Lombardozzi (Rosewood) nei panni di Charles 'Chickie' Invernizzi, il vicecapo e il leader de facto dell'omonima famiglia criminale; Vincent Piazza (Boardwalk Empire) di Vince Antonacci, lo scagnozzo di Chickie; Max Casella (La fantastica signora Maisel) di Armand Truisi, un ambizioso criminale che opera sotto il patrocinio della famiglia Invernizzi; e Jay Will di Tyson, un ragazzo intelligente e istruito che si comporta in modo più duro di quando non sia in realtà e desidera una vita lontana dalle sue radici.