Sylverster Stallone a Natale su Paramount+ con la serie tv Tulsa King

La nuova serie dell'ideatore di Yellowstone Taylor Sheridan in streaming in Italia dal 25 dicembre.

Finalmente conosciamo la data italiana di Tulsa King. La nuova serie tv creata dall'ideatore di Yellowstone Taylor Sheridan e interpretata dal divo di Hollywood Sylverster Stallone sarà disponibile in streaming su Paramount+ da questo Natale, domenica 25 dicembre. La prima settimana saranno rilasciati due episodi. Poi un nuovo appuntamento ogni domenica fino al 12 febbraio.

Tulsa King: La trama della serie tv con Sylverster Stallone

Negli Stati Uniti, dove è in programmazione da un paio di settimane, Tulsa King è già un successo e ha spinto la crescita del numero di abbonati alla piattaforma, contribuendo a quello che la stessa ha definito un nuovo record giornaliero. La storia segue Stallone nei panni di Dwight 'Il Generale' Manfredi, un mafioso di New York che, uscito di prigione dopo 25 anni di reclusione, viene esiliato senza tante cerimonie dal suo boss, ritrovandosi a gestire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Rendendosi contro che la sua famiglia criminale potrebbe non avere a cuore i suoi interessi, Dwight mette insieme un gruppo di individui improbabili per aiutarlo a stabilire un nuovo impero criminale in un luogo che per lui assomiglia a un altro pianeta.

Tulsa King: Trailer Definitivo: Tulsa King: Il Trailer Definitivo della serie Paramount+ con Sylvester Stallone - HD

Sheridan, ormai dovreste saperlo da Yellowstone, dagli spin-off 1883 e 1923 e da Mayor of Kingstown, è bravo come pochi a mettere insieme cast stellari per i suoi show. In Tulsa King, Stallone, alla sua prima esperienza come protagonista di una serie, è circondato da un gruppo di altri grandi nomi del cinema e della tv, inclusi Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, Garrett Hedlund, Martin Starr, Dana Delany e Annabella Sciorra.