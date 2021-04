Sweet Tooth: Primo trailer e data di debutto della serie Netflix basata sul fumetto DC

News Serie TV

La nuova serie disponibile in streaming dal 4 giugno.

Netflix ha annunciato la data di debutto e diffuso un lungo primo trailer di Sweet Tooth, l'attesa serie tv di Beth Schwartz (showrunner di Arrow) basata sull'omonimo fumetto della DC Comics scritto dal talentoso Jeff Lemire. Disponibile in streaming dal 4 giugno, il drama fantasy include tra i suoi produttori esecutivi Robert Downey Jr., mentre il suo giovane protagonista ha il volto di Christian Convery, già visto ne L'accademia dei cuccioli.

La trama e il cast di Sweet Tooth

Scritta con Jim Mickle, Sweet Tooth segue le avventure di Gus (Convery), un ragazzo con i tratti somatici di un cervo che, dopo aver lasciato la sua casa nella foresta, scopre un mondo esterno devastato da un evento catastrofico. Qui si unisce a un'eterogenea famiglia di umanoidi e ibridi come lui, nella speranza di trovare le risposte su questo nuovo mondo e sul mistero dietro le sue origini.

Il resto del cast include Will Forte (The Last Man on Earth) nel ruolo del padre di Gus, Dania Ramirez (Devious Maids) di Aimee, una spazzina solitaria determinata a ricostruire un habitat sostenibile e dare una casa agli ibridi orfani, Stefania LaVie Owen (The Carrie Diaries) di Bear, un'attivista adolescente a capo dell'Esercito degli Animali che conduce una crociata contro gli umani, e ancora Nonso Anozie (Zoo), Adeel Akhtar (I miserabili), Neil Sandilands (The 100) e Aliza Vellani.