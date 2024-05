Sweet Tooth 3: Gus vuole salvare il mondo nel trailer ufficiale italiano della stagione finale

News Serie TV

La serie basata sul visionario fumetto di Jeff Lemire torna con un'epica conclusione il prossimo 6 giugno su Netflix.

"Tutte le strade portano in Alaska", avverte il trailer ufficiale della terza e ultima stagione di Sweet Tooth. La serie fantasy distopica basata sul fumetto di Jeff Lemire torna il 6 giugno su Netflix con tutti gli 8 episodi del capitolo finale. Guardate qui sotto il trailer in cui ritroviamo il protagonista Gus, l'ibrido interpretato da Christian Convery, alle prese con una decisione difficile: dovrebbe sacrificarsi e salvare un mondo che neppure conosce?

Sweet Tooth: Dove eravamo rimasti e le anticipazioni della terza stagione

Dopo aver sconfitto il generale Abbot (Neil Sandilands) in battaglia, Gus, Jepperd (Nonso Anozie), Becky (Stefania LaVie Owen) e Wendy (Naledi Murray) intraprendono un viaggio in Alaska alla ricerca della madre di Gus, Birdie (Amy Seimetz) la quale sta lavorando per scoprire le misteriose origini della pandemia che ha quasi sterminato la razza umana. "Lungo la strada, vengono raggiunti dal dottor Singh (Adeel Akhtar), che potrebbe avere le sue pericolose convinzioni su Gus e sul suo ruolo nell'invertire il virus", si legge nella descrizione ufficiale.

Nel frattempo, una nuova minaccia arriva da Helen Zhang (Rosalind Chao), sua figlia Rosie (Kelly Marie Tran di Star Wars) e i feroci Wolf Boys, che cercano di riavviare la nascita umana e vedono Gus come la la soluzione ai loro piani. Mentre il tempo scorre e i destini si intrecciano, ha luogo una guerra finale che determinerà il destino dell'umanità e degli ibridi. Nel trailer infatti Gus, Jepperd e Bear iniziano un viaggio verso l'Alaska e aspirano a salvare l'umanità (e gli ibridi) una volta per tutte. Una grotta misteriosa attira inspiegabilmente Gus perché potrebbe contenere il segreto per porre fine all'Afflizione una volta per tutte. Ma Rosie e Helen Zhang sono sulle loro tracce, sperando di fermare il ragazzo cervo e sradicare definitivamente tutta tutti gli ibridi.