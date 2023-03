Sweet Tooth 2: Gus è prigioniero nel teaser trailer italiano della seconda stagione

News Serie TV

La serie fantasy post-apocalittica tornerà su Netflix con i nuovi episodi il 27 aprile.

Il ragazzo metà uomo e metà cervo, l'adorabile Gus di Sweet Tooth, è stufo di nascondersi nel teaser trailer italiano della seconda stagione della serie Netflix. Basata sull'amato fumetto DC Comics di Jeff Lemire, Sweet Tooth tornerà in streaming con 8 nuovi episodi il prossimo 27 aprile.





Sweet Tooth: La trama della serie

Prodotta da Jim Mickle, Susan Downey, Robert Downey, Jr., Amanda Burrell e Linda Moran, Sweet Tooth nella prima stagione ha raccontato gli eventi accaduti dieci anni dopo il cosiddetto 'Grande Crollo', una sorta di apocalisse che ha gettato il mondo nel caos e dato vita a misteriosi esseri metà uomini e metà animali. Al centro del racconto c'è Gus (Christian Convery), un ibrido metà bambino e metà cervo. Dopo aver vissuto dieci anni in un bosco remoto, Gus ha incontrato il viandante solitario Jepperd (Nonso Anozie). I due hanno iniziato a viaggiare attraverso l'America, alla ricerca di risposte sul loro passato e i loro cari.

Le anticipazioni della seconda stagione

Nei nuovi episodi Gus e la sua banda di compagni ibridi vengono tenuti prigionieri dal Generale Abbot (Neil Sandilands) e dagli Ultimi Uomini. Nel nuovo teaser vediamo gli ibridi che si affrettano a sfuggire alla cattura, poiché ci viene detto che la loro parte umana, unita a quella animale, è "la chiave per la cura". Cercando di consolidare il potere alla ricerca della cura, Abbot usa i bambini per gli esperimenti del prigioniero Dottor Aditya Singh (Adeel Akhtar), che sta cercando per salvare la moglie infetta Rani (Aliza Vellani). Per proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottor Singh, iniziando un oscuro viaggio alla scoperta delle sue origini e del ruolo di sua madre Birdie (Amy Seimetz) negli eventi che hanno portato al Grande Crollo.

Nel frattempo, fuori dalla Riserva, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez) si uniscono per liberare gli ibridi, un'alleanza che verrà messa alla prova man mano che i segreti di Jepperd verranno alla luce. Mentre le rivelazioni del passato minacciano la possibilità di redenzione nel presente, Gus e la sua famiglia ritrovata si trovano in rotta di collisione con Abbot e le forze del male che cercano di eliminarli per sempre.

Il cast e i nuovi personaggi

Nella seconda stagione di Sweet Tooth torneranno anche Naledi Murray (The Undoing), Neil Sandilands (The Flash) e Marlon Williams (A Star Is Born) i cui personaggi sono stati promossi a regolari. Torna anche Stefania LaVie Owen nei panni di Becky ed entrano a far parte del cast regolare le new entry Christopher Sean Cooper Jr. (Circle Of Sisters Expo) e Yonas Kibreab (Blood Moon), interpreti rispettivamente di Teddy Turtle e Finn Fox. Nelle foto, inoltre, riconosciamo tra gli altri anche Amie Donald nei panni di Maya Monkey e Ravi Narayan in quelli di Earl Elephant. James Brolin torna come narratore nella versione originale.