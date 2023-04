Sweet Tooth 2: Gus combatte per la sopravvivenza nel trailer ufficiale italiano della nuova stagione

News Serie TV

La serie basata sul fumetto DC Comics di Jeff Lemire torna su Netflix con i nuovi episodi il 27 aprile.

Il bambino cervo protagonista di Sweet Tooth dovrà mostrare tutto il suo coraggio nella seconda stagione, in arrivo su Netflix con tutti e 8 gli episodi che la compongono giovedì 27 aprile. Il trailer ufficiale italiano, che vedete qui sotto, anticipa alcune delle avventure che lo attendono nei nuovi episodi compreso, forse, l'incontro tanto atteso con sua madre Birdie.





Sweet Tooth: La trama della seconda stagione

Basata sull'acclamato fumetto DC Comics di Jeff Lemire, Sweet Tooth è ambientanta dieci anni dopo il cosiddetto "Grande Crollo", un evento che ha gettato il mondo nel caos e dato vita a misteriosi esseri metà uomini e metà animali. Nella prima stagione ha raccontato le avventure di Gus (Christian Convery), un ibrido metà bambino e metà cervo. Nei nuovi episodi una nuova ondata dell'Afflizione si abbatte su Gus e la sua banda di compagni ibridi che vengono tenuti prigionieri dal Generale Abbot (Neil Sandilands) e dagli Ultimi Uomini. Cercando di consolidare il potere alla ricerca della cura, Abbot usa i bambini per gli esperimenti del prigioniero Dottor Aditya Singh (Adeel Akhtar), che sta cercando per salvare la moglie infetta Rani (Aliza Vellani). Per proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottor Singh, iniziando un oscuro viaggio alla scoperta delle sue origini e del ruolo di sua madre Birdie (Amy Seimetz) negli eventi che hanno portato al Grande Crollo.

Nel trailer il generale Abbot dice: "Stiamo combattendo l'estinzione e stiamo perdendo", mentre continua a costruire il suo personale esercito per affrontare la guerra contro i bambini ibridi. Ma Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez) sono sulle loro tracce, e Tommy giura che riporteranno indietro tutti i bambini illesi. Ma il tempo stringe e più i bambini restano prigionieri, maggiore è la possibilità che vengano prelevati uno per uno per la sperimentazione. Riuscirà Gus, un ibrido chiamato "la nostra unica speranza", a mantenere in vita i suoi amici e portarli in salvo?

Il cast e i nuovi personaggi

Nella seconda stagione di Sweet Tooth torneranno anche Naledi Murray (The Undoing), Neil Sandilands (The Flash) e Marlon Williams (A Star Is Born) i cui personaggi sono stati promossi a regolari. Torna anche Stefania LaVie Owen nei panni di Becky ed entrano a far parte del cast regolare le new entry Christopher Sean Cooper Jr. (Circle Of Sisters Expo) e Yonas Kibreab (Blood Moon), interpreti rispettivamente di Teddy Turtle e Finn Fox. Ci saranno inoltre anche Amie Donald nei panni di Maya Monkey e Ravi Narayan in quelli di Earl Elephant. James Brolin torna come narratore nella versione originale.