Supersex: Una delle scene più scioccanti della serie è ispirata a un fatto realmente accaduto

Rocco Siffredi ha parlato di una particolare e controversa scena del sesto episodio della serie Netflix, ambientata in un cimitero: non è andata proprio così, ma qualcosa di vero c'è.

Supersex, che ha debuttato lo scorso 6 marzo su Netflix, sta sicuramente facendo parlare di sé. L'educazione sentimentale, più che sessuale, del Siffredi interpretato da Alessandro Borghi sta dividendo gli spettatori tra chi sta apprezzando il racconto profondo della vita straordinaria di un giovane ragazzo che parte da Ortona e diventa uno dei pornoattori più famosi al mondo e chi non ha gradito certe scelte di sceneggiatura che, a volte sembrano stridere con il personaggio e con la narrazione di lui a cui siamo abituati. Ma, per la serie "purché se ne parli", di certo il progetto targato The Apartment e Groenlandia non lascia indifferenti. C'è una scena, in particolare, che sta lasciando sbigottiti diversi spettatori, tanto che su TikTok stanno già diventando virali i video reaction alla stessa. È una scena del sesto episodio e - attenzione alle anticipazioni se non lo avete ancora visto - coinvolge Rocco e una signora molto più anziana di lui in un cimitero, subito dopo il funerale della madre. Cosa c'è di vero? Negli ultimi giorni ci ha pensato Rocco Siffredi in persona a chiarire le cose e, in un paio di interviste, ha raccontato tutti i retroscena svelando tutta la verità.

Supersex: La controversa scena del cimitero

La scena in questione è inserita nel sesto episodio subito dopo il funerale della madre di Rocco. Quest'ultimo si trova ancora al cimitero, ha gli occhi lucidi e lo sguardo perso. Si avvicina una signora più grande di lui, gli fa le condoglianze abbracciandolo. Poi, all'improvviso, si inginocchia e pratica del sesso orale su di lui fino a portarlo all'orgasmo. Si tratta di una scena molto forte emotivamente, per alcuni disturbante e che, per certi aspetti, riporta alla mente certe sequenze viste di recente nel film Saltburn.

Rocco Siffredi svela com'è andata davvero

Intervistato da Vanity Fair, Rocco Siffredi ha spiegato che quella scena si discosta parecchio dalla realtà ma è comunque ispirata a un fatto realmente accaduto. Queste le sue parole:

Come si vede nella serie, quel sesso orale dopo il funerale di mamma, davanti alla sua tomba, con la signora che si inginocchia e Rocco che gode, non è mai avvenuto. La scena vera è andata così: un'amica di mia madre, il giorno dopo della sua morte, mi aveva chiamato dal balcone perché salissi da lei. Una volta lì mi ha voluto abbracciare e mi ha preso in braccio sulle sue ginocchia, come se fossi un bambino. Mi stringeva forte. Io mi sono alzato, l'ho tirato fuori, glielo ho appoggiato sulle labbra e sono venuto. È stato un attimo, poi ero terrorizzato. Le ho chiesto scusa, e lei mi ha sorriso e salutato. C'era disperazione, c'era tenerezza, c'era la mia solitudine, c'erano tante sensazioni che era difficile trasportare nella serie, ma non c'era alcuna perversione. Non so neanche io perché l'ho fatto, forse andrebbe chiesto a qualche medico. Comunque è qualcosa di mille volte più forte di come è stato rappresentato nella serie. Del resto, nella mia vita, molte scene sono molto più forti.

Siffredi ha ricordato questo episodio della sua vita anche ospite del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli. Nel video che vedete qui sotto parla a ruota libera di questo momento particolare, accaduto in realtà il giorno dopo il funerale di sua madre e non al cimitero, e di com'è andata.