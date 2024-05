Supersex raggiunge un nuovo traguardo: È tra le serie italiane di Netflix più viste al mondo nel 2024

News Serie TV

La serie che ha ripercorso la vita di Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi, ha raggiunto oltre 33,2 milioni di ore di visione globali.

La storia tormentata di Rocco Siffredi, anzi di Rocco Tano, ha conquistato il pubblico di Netflix a livello globale. Groenlandia, la casa di produzione che ha prodotto la serie insieme a The Apartment, ha fatto sapere che Supersex ha raggiunto nuovi record tra le produzioni original di Netflix in Italia. Da quando è uscita, lo scorso 6 marzo, ha raggiunto oltre 33,2 milioni di ore di visione globali risultando anche tra le serie italiane originali Netflix con permanenza più lunga in weekly top 10 Italia (6 settimane).

Il successo di Supersex

"Siamo felici di annunciare che Supersex è tra le serie italiane originali Netflix con permanenza più lunga in weekly top 10 Italia (6 settimane) con oltre 33,2m di ore di visione globali. Un grazie al cuore matto di tutte e tutti coloro che ci hanno lavorato!", si legge in un post pubblicato su Instagram dalla casa di produzione di Matteo Rovere. La notizia è stata condivisa anche dal protagonista Alessandro Borghi che sempre su Instagram ha postato una foto in cui appare accanto a Rocco Siffredi e ha scritto: "Voglio solo dire grazie a chi l'ha vista, a chi ci ha dedicato del tempo e a tutte le persone che hanno reso tutto questo un viaggio di gentilezza e professionalità. Grazie anche a questa persona qui, di cuore. E daje".

La serie in 7 episodi, creata e scritta da Francesca Manieri, è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e da Matteo Rovere per Groenlandia. Diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, racconta la famiglia, le origini, il rapporto con l'amore di Rocco Siffredi e svela come un semplice ragazzo di Ortona si sia trasformato nel pornodivo che si è fatto conoscere in tutto il mondo. Un vero e proprio racconto di formazione che ha esplorato l'intimità del pornodivo più famoso di sempre, Supersex aveva raggiunto risultati invidiabili già nei primi giorni di disponibilità su Netflix. Nella prima settimana di uscita (precisamente dal 4 al 10 marzo, quindi nei primi 5 giorni) aveva raggiunto la prima posizione nella Top 10 delle serie più viste in Italia su Netflix. Ma aveva fatto anche di più: con 3,2 milioni di visualizzazioni pari a 19,2 milioni di ore viste, era andata subito ad occupare il terzo posto della classifica delle serie non in lingua inglese sul servizio a livello globale e il settimo in assoluto, se consideriamo anche quelle in inglese. I nuovi record non fanno che confermare il successo di una serie che in molti hanno criticato ma che, sicuramente, tutti hanno visto.