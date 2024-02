Supersex: Il trailer ufficiale della serie Netflix con Alessandro Borghi nei panni di Rocco Siffredi

News Serie TV

La nuova serie, che sarà presentata in anteprima alla 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, debutterà in streaming il 6 marzo.

Prima di diventare Rocco Siffredi, la pornostar più famosa al mondo, c'era solo Rocco Tano, un semplice ragazzo di Ortona che fin da piccolo ha imparato a capire che il sesso è una delle cose che fanno girare il mondo. Arriverà su Netflix il 6 marzo Supersex, la serie in cui nei panni della famosa star del cinema per adulti ci sarà Alessandro Borghi. Approfittando della grande vetrina che sono i break pubblicitari del Festival di Sanremo, il servizio di video in streaming ha diffuso il trailer ufficiale della serie tv, che potete vedere qui sotto.

La trama di Supersex

Supersex si presenta come un racconto profondo che in 7 episodi attraversa la vita di Siffredi fin dall'infanzia, attraverso le sue dirette testimonianze. Vedremo aspetti inediti della pornostar: la sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, il punto di partenza e il contesto che lo ha portato ad intraprendere la sua strada nella pornografia.

La serie, che sarà presentata in anteprima alla 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, è creata e scritta da Francesca Manieri ed è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay. I registi sono Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni.

Il cast

Alessandro Borghi interpreta Rocco Siffredi, Jasmine Trinca è Lucia, un personaggio femminile di finzione che rappresenta la sintesi di molte donne con cui Rocco ha avuto una relazione nella sua vita, Adriano Giannini interpreta Tommaso, il fratellastro di Rocco, mentre Saul Nanni veste i panni di Rocco ragazzo. Nel cast anche Enrico Borello (Gabriele), Vincenzo Nemolato (Riccardo Schicchi), Gaia Messerklinger (Moana Pozzi), Jade Pedri (Sylvie) e Linda Caridi (Tina).