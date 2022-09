Supersex: Alessandro Borghi sarà Rocco Siffredi in una serie Netflix basata sulla vita del pornoattore

News Serie TV

La star di Diavoli nelle prime foto ufficiali per l'inizio delle riprese a Roma. Nel cast anche Jasmine Trinca e Adriano Giannini.

Netflix ha messo le mani su un'altra controversa figura italiana per la sua prossima produzione originale. Il servizio streaming ha annunciato l'inizio delle riprese a Roma di Supersex, una nuova serie liberamente ispirata alla vita e alla carriera di Rocco Siffredi, dall'infanzia al titolo di Re del porno, con la star di Diavoli Alessandro Borghi nel ruolo della famosa pornostar italiana, oggi regista e personaggio televisivo.

Supersex: I dettagli della serie tv su Rocco Siffredi

Creata e scritta da Francesca Manieri (Anna, We Are Who We Are), con Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni a bordo come registi, Supersex rivelerà aspetti inediti di Rocco Siffredi; un racconto profondo che attraverserà la sua vita fin dall'infanzia. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l'amore, il punto di partenza e il contesto che lo ha portato a intraprendere la sua strada nella pornografia.

Prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e da Matteo Rovere per Groenlandia, Supersex si comporrà di 7 episodi e sarà disponibile nel 2023. In aggiunta a Borghi, per Netflix già protagonista del crime drama Suburra: La serie e del film Sulla mia pelle, faranno parte del cast anche Jasmine Trinca (Fortunata), Adriano Giannini (Bang Bang Baby) e Saul Nanni (Scomparsa) nei ruoli rispettivamente di Lucia, Tommaso e Rocco da ragazzo.